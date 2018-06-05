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05.06.2018 23:40
Рубрика: Экономика

Метро открывает турникеты

Как будет работать подземка во время ЧМ-2018
Большинство любителей футбола поедут на матчи в "Лужники" и "Спартак" на метро. Как встретят болельщиков и пассажиров в подземке, корреспонденту "РГ" рассказал Роман Латыпов, первый замначальника Московского метрополитена.
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7584 (121)

Роман Маратович, в марте в "Лужниках" прошел тестовый матч. Что он показал?

Роман Латыпов: После его окончания болельщики разъехались за 44 минуты. Это хороший показатель. Для прохода были доступны все расположенные рядом станции - "Воробьевы горы", "Фрунзенская", "Парк Культуры", основная нагрузка пришлась на "Спортивную" и МЦК "Лужники". На всех впервые был организован бесплатный проход через открытые турникеты. В южном вестибюле "Спортивной" раньше было три эскалатора, сейчас четыре. Перед матчем они работали на подъем, после - на спуск. А перед вестибюлем "Спортивной" не было даже очереди. Станция Лужники в час пропустила 15 тысяч человек -  рекорд, раньше станция не пропускала больше 8,5 тысячи. Но и поезда, несмотря на то, что был вечер, мы пустили с интервалом, как в час пик, через 90 секунд, на МЦК - через пять минут. Протестировали и систему аудиооповещения - динамики с успехом заменили людей с мегафонами. Во время ЧМ ожидаем усиления нагрузки на "Фрунзенскую", "Парк культуры" и "Воробьевы горы" - лето, хорошая погода, многие захотят прогуляться.

В вагонах метро и МЦК появились схемы, где показано как проехать к стадионам

Сколько времени будет действовать бесплатный вход с открытыми турникетами?

Роман Латыпов: Как  в тестовом режиме - два часа после окончания матча. Более чем достаточно. А вот что мы изменим - добавим навигацию. На тестовом матче были в основном москвичи и жители области, которые знали, куда ехать. Но и они спрашивали, как пройти на МЦК, на "Фрунзенскую" или "Спортивную". Сейчас будет больше табличек, объявлений в вагонах, чтобы люди, еще сидя на стадионе, представляли, как выходить.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Во всех вагонах метро и МЦК мы наклеили новые схемы, где отмечены стадионы, фан-зона на Воробьевых горах и указано, как к ним проехать. В вестибюлях станций метро и МЦК появятся еще и так называемые индивидуальные карты "маршрут болельщика" с указанием схемы и времени проезда до  "Лужников" и "Спартака", а также фестиваля болельщика от каждой станции. На платформы выйдут сотрудники метро, которые подскажут дорогу, об этом просили болельщики. Консультанты будут работать более чем на 30 станциях - на всей Кольцевой линии и внутри кольца, а также на станциях рядом со стадионами. И на инфостойках "Живое общение" можно будет спросить, как лучше добраться.

Их тоже будет больше?

Роман Латыпов: Да, планируем поставить еще 10: на "Тургеневской", "Октябрьской" (кольцевой), "Павелецкой" (кольцевой), "Автозаводской", "Выставочной", "Парке Победы", "Кузнецком мосту", "Черкизовской", "Маяковской", "Хорошевской". Кроме того, продвигаем сейчас в зарубежных фан-клубах наше приложение "Метро Москвы" - им на Кубке конфедераций очень активно пользовались. Там будет раздел "Чемпионат мира" на семи языках (русский, английский, испанский, португальский, немецкий, китайский и французский) с расписанием матчей, возможностью построения маршрута до стадиона, информацией обо всех точках притяжения, сервисах на станциях.

А англоязычные кассиры уже набраны?

Роман Латыпов: Более 340 кассиров работают, будет 400. Работать будут посменно, наша цель - обеспечить присутствие англоговорящего кассира в круглосуточном режиме более чем на 70 станциях в пределах Кольцевой линии и на станциях притяжения туристов - "ВДНХ", "Деловой центр", "Лужники", "Тушинская". В ближайшее время как минимум на одной кассе на этих станциях появится стикер "Мы говорим по-английски". Уровень владения языком у сотрудников не ниже Pre-Intermediate, когда человек может поддержать беседу на любую несложную нему, подсказать дорогу, ответить на вопросы.

Кто приходит на такую работу?

Фото: Пресс-служба Bud
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Роман Латыпов: Стюардессы, которые по разным причинам больше не летают, учителя английского языка, решившие поменять сферу деятельности, сотрудники отелей, работавшие на стойках регистрации. Они все говорят по-английски, некоторые - еще и на немецком. Остальных кассиров тоже учим базовым знаниям языка на спецкурсах.

А зачем перезаписали озвучку на Таганско-Краснопресненской линии? Теперь она с другим акцентом.

Роман Латыпов: Сейчас озвучивает британец, профессиональный диктор, работающий в одном из крупных международных СМИ. Некоторые пассажиры написали: "Человек английский плохо знает, у него акцент". Может, и акцент, но произносит он названия станций так, чтобы было понятно именно иностранцам. Услышав фразу, они смогут сличить ее со схемой метро.

Смогут ли иностранцы воспользоваться услугами Центра помощи маломобильным пассажирам?

Роман Латыпов: Да, в диспетчерской будут принимать на английском заявки на сопровождение. Заявку можно отправить и через приложение "Метро Москвы". Еще мы купили десять подъемников для маломобильных пассажиров. Но сотрудники Центра и без  заявок будут дежурить на станциях, помогать тем, кто в этом нуждается.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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