Собянин: Москва готова к чемпионату мира по футболу

Мировое первенство по футболу, напомню, стартует 14 июня. В Москве игры пройдут на двух стадионах - "Спартак" и "Лужники". Последний примет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. Там же 9 июня работу начнет главный медиацентр. Однако далеко не все журналисты, которые приехали освещать чемпионат, смогли выдержать строгие правила аккредитации ФИФА. Именно для таких корреспондентов в Колонном зале Дома Союзов и открыли городской пресс-центр. Сегодня он пройдет "боевое крещение". Здесь запланирована первая пресс-конференция. На вопросы ответит известная певица и актриса Наталья Орейро. В этом году специально к чемпионату она записала новую песню.

Всего для журналистов оборудовано 80 рабочих мест, оснащенных розетками и бесплатным доступом в интернет. Зал для брифингов рассчитан на 50 человек. В микст-зоне выделено место для пресс-подходов и флеш-интервью.

Подготовлена для журналистов и культурная программа. Им предложат бесплатные экскурсии по центру Москвы, ВДНХ, Коломенскому, Лужникам, столичному метрополитену и музеям города. Смогут представители СМИ прокатиться и на красных двухэтажных автобусах и теплоходах.

За несколько часов до первого брифинга условия, в которых предстоит работать журналистам, оценил мэр столицы Сергей Собянин. При входе ему, как положено, оформили бейдж, после чего мэр отправился в зал для прессы, где пообщался с волонтерами.

"Надеюсь, журналистов здесь скоро будет очень много. Работы вам хватит, - заметил Собянин. - Главное - улыбаться, быть доброжелательными и, конечно, делать все возможное, чтобы помочь сориентироваться в нашем городе и рассказать о Москве так, чтобы гости уехали из города с хорошими впечатлениями".

Аналогичные пресс-центры в других российских городах-организаторах откроются 13 июня. Всего аккредитовались порядка 5,5 тысяч представителей СМИ, в том числе полторы тысячи иностранных журналистов из 34 стран мира.