В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска

Центральный суд Тулы удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы администрации второго по величине города области.

Мера пресечение в виде заключения под стражу избрана на месяц и 29 дней, сообщила "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по региону Ольга Дячук.

Сити-менеджер Новомосковска Вадим Жерздев был задержан накануне сотрудниками УФСБ по Тульской области. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее нарушения прав и интересов граждан либо организаций (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Следствие обратилось в суд о заключении задержанного чиновника под стражу, мотивируя это тем, что на свободе тот может повлиять на ход следствия или свидетелей. Суд удовлетворил это ходатайство: Жерздев отправлен за решетку до 3 августа.

- Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке, - подчеркнула Дячук.