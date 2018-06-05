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05.06.2018 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Центральный суд Тулы удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы администрации второго по величине города области.

Мера пресечение в виде заключения под стражу избрана на месяц и 29 дней, сообщила "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по региону Ольга Дячук.
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Сити-менеджер Новомосковска Вадим Жерздев был задержан накануне сотрудниками УФСБ по Тульской области. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее нарушения прав и интересов граждан либо организаций (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Следствие обратилось в суд о заключении задержанного чиновника под стражу, мотивируя это тем, что на свободе тот может повлиять на ход следствия или свидетелей. Суд удовлетворил это ходатайство: Жерздев отправлен за решетку до 3 августа.

- Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке, - подчеркнула Дячук.

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