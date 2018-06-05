О выделенных полосах до самой грядки московские власти пока не говорят. Но как рассказал "РГ" Сергей Смирнов, начальник управления дептранса Москвы, в планах у них создать целую программу по продлению выделенных полос для общественного транспорта за МКАД в Московскую область.

Это значительно улучшило бы регулярность движения наземного транспорта. Столица, где протяженность спецполос для автобусов достигла уже почти 300 км, знает это по своему опыту. Скорость наземного общественного транспорта в городе благодаря им повысилась на 20-30%. Сейчас же многие спецполосы доходят до МКАД, а дальше автобусы встают в пробку - начинаются областные заторы.

"Москва и область - единая агломерация с огромной ежедневной трудовой миграцией жителей на работу в Москву и обратно, - говорит Александр Егоров, эксперт по развитию общественного транспорта. - Соответственно, окончание большинства выделенных полос у МКАД негативно сказывается на транспортной системе всего региона. Поэтому очевидным шагом в развитии московской агломерации стала бы организация около 100 км выделенных полос, образующих между Москвой и областью стабильные транспортные коридоры". По данным "РГ", эксперты уже прорабатывают и обсуждают возможные коридоры и даже составили свою карту. Так, например, удачным продлением, по их мнению, может стать выделенка от Волоколамского шоссе в Павшинскую пойму, Ильинское шоссе и в Красногорск. На Ленинградском шоссе - до Международного шоссе и дальше и к аэропорту Шереметьево, на Шоссе Энтузиастов - в Балашиху.

Напомню, работа над программой транспортного развития в столице уже позволила москвичам сократить время на дорогу от дома до работы на 20 минут. Участие Москвы в дорожном развитии и Подмосковья, уверены городские власти, сделает жителям столицы более короткой и приятной дорогу и на дачу. Именно с этой целью вчера на заседании правительства города мэр Сергей Собянин принял решение предоставить Московской области межбюджетный трансферт в размере 3,3 млрд рублей. "Эти деньги будут потрачены на ремонт дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на территории Подмосковья расположены более 11 тысяч садовых товариществ, в которых зарегистрировано более 1 миллиона земельных участков. Из них порядка 600 тысяч принадлежат москвичам. Многим из них из-за плохого состояния дорог трудно доехать до своих поселков, о чем они писали и говорили главе города. Обсудив проблему с правительством Подмосковья, столичные власти решили всерьез заняться развитием дорожной сети в области для садоводов.

- По миллиарду рублей будет выделяться в течение двух лет, а в 2020 году направим 1,3 млрд рублей, - рассказал Хуснуллин. - На эти средства будут построены подъезды к железнодорожным платформам. В общей сложности будет построено и отремонтировано до 200 км дорог, что позволит улучшить работу общественного транспорта, увеличить количество автобусных маршрутов к дачным поселкам. Проще москвичам будет добираться и на личных авто. Эксперты уже начали оценку состояния дорог.

Кстати

За последние годы московский бюджет вложил более 2,3 млрд рублей на благоустройство садовых товариществ. На эти деньги построены и отремонтированы 30 дорог протяженностью 88 км, подведены к дачам 77,8 км линий электропередачи, сделана мелиорация почти 738 га земель, закуплено 24 единицы машин "скорой помощи" и пожарной техники. "Но если прежде мы поддерживали в основном СНТ, которые Москва в свое время сама же учреждала, то теперь посмотрели на проблему шире, - подчеркивает Сергей Собянин. - Захватим все основные садоводческие товарищества, которые находятся в Московской области".