Пожару в казанском ТЦ присвоен четвертый номер сложности

Пожару в казанском оптово-розничном ТЦ "Порт" присвоен четвертый номер сложности. Всего в пожарной иерархии пять номеров, пятый - наивысший.

- Территория безводная, подвоз воды осуществляется коммунальной техникой, - объяснил высокий статус ЧП руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Татарстан Андрей Родыгин. - Из помещений торгового комплекса эвакуировано порядка 20 человек: продавцы и охрана. Посетителей не было, пожар начался до открытия ТЦ.

Сообщение о дыме в трехэтажном торговом комплексе поступило к спасателям в 8.22. Учитывая характер объекта, вызову сразу был присвоен повышенный, второй номер. После прибытия на место первых расчетов статус ЧП возрос до третьего.

- По данным разведки, горит порядка 20 квадратных метров на первом этаже, сильное задымление. Информации о пострадавших нет и, скорее всего, не будет, - уточнил Родыгин.

На тушении работают 76 человек и 32 единицы техники.