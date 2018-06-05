В Казани загорелся крупный торговый центр

Более шести часов потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с возгоранием, которое произошло во вторник в торговом центре "Порт" в Казани около половины девятого утра.

В здании на момент возгорания было 20 человек: сотрудники службы безопасности и успевшие прийти на работу продавцы. Их вывели на улицу прибывшие на место спасатели. ТЦ еще был закрыт для посетителей. Этот фактор, вероятнее всего, и сыграл решающую роль в том, что ЧП обошлось без пострадавших. Хотя, по словам очевидцев, несколько работников торговых точек пытались вернуться, чтобы спасти товар.

Пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности. Тушению препятствовал недостаток воды - на территории, где расположен комплекс, мало источников. К подвозу воды подключили спецтранспорт коммунальных служб. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ). Пострадавшие от пожара все же есть - многочисленные арендаторы торгового комплекса. Товар у большинства из них не был застрахован, некоторые его только завезли.

В прокуратуре Татарстана заявили о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в центре "Порт", выявленных весной этого года. 15 мая было направлено требование о проведении повторной проверки. Но, по информации МЧС, выявленные в марте нарушения были устранены.