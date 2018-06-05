В Казани потушили пожар в ТЦ "Порт"

Возгорание в казанском торговом комплексе "Порт" полностью ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Несколькими часами ранее огнеборцы ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров. Очаг находился на первом этаже блока "Б".

Информация о пожаре в торговом центре поступила утром. К прибытию первых подразделений спасателей в здании находились 20 человек - работников ТЦ. Все они были эвакуированы, ЧП обошлось без пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).