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05.06.2018 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани потушили пожар в ТЦ "Порт"

Текст: Сергей Кирсанов

Возгорание в казанском торговом комплексе "Порт" полностью ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
В загоревшемся ТЦ в Казани выявили нарушения пожарной безопасности

Несколькими часами ранее огнеборцы ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров. Очаг находился на первом этаже блока "Б".

Информация о пожаре в торговом центре поступила утром. К прибытию первых подразделений спасателей в здании находились 20 человек - работников ТЦ. Все они были эвакуированы, ЧП обошлось без пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).

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