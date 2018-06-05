Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском ТЦ

В Казани ликвидировали открытое горение в торговом комплексе "Порт". Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин.

Возгорание в торговом центре произошло около половины девятого утра. На тот момент в здании находилось около 20 человек: сотрудники службы охраны и несколько продавцов. Их экстренно эвакуировали прибывшие на место подразделения спасателей. ЧП обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, очаг находился на первом этаже. Площадь пожара изначально составляла 20 квадратных метров, однако спустя несколько часов она увеличилась в десять раз. По последним данным, огонь распространился на 2,8 тысячи "квадратов". Тушение осложнялось необходимостью подвоза воды, для чего были задействованы автоцистерны коммунальных служб.

В 14.00 по Москве было объявлено о ликвидации очагов открытого горения. В тушении пожара принимали участие свыше 300 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).

Как уточнил Андрей Родыгин, соответствующее решение принято отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району столицы Татарстана.