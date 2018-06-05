Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое

Возгорание в торговом центре "Порт" в Казани распространилось на площади 60 квадратных метров. Уточненные сведения о ЧП представили в ГУ МЧС по Татарстану. Ранее сообщалось о пожаре на площади в 20 "квадратов".

Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Родыгин, в общей сложности для ликвидации последствий происшествия привлечены более 300 человек и 74 единицы спецтехники.

Так как ТЦ расположен в маловодном районе, пожару был присвоен четвертый номер вызова. Для подвоза воды был задействован коммунальный спецтранспорт.

Напомним, сообщение о возгорании на первом этаже центра "Порт" поступило около половины девятого утра. К приезду первых подразделений спасателей из комплекса были эвакуированы около 20 человек: сотрудники службы безопасности и продавцы. Посетителей на момент ЧП в торговом центре не было.

По информации министерства здравоохранения РТ, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время к месту пожара прибыла спецлаборатория для контроля экологической обстановки.

Торговый центр "Порт" был открыт в 2015 году. Он расположен на Оренбургском тракте на выезде из Казани. Комплекс состоит из трех секций общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.