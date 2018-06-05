Новости

В Риме нашли нетронутую "гробницу атлета" 13:01
В Москве 6 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:52
Госдума приняла закон о работе промышленных технопарков 12:52
Минск предложил разработать проекты в интересах всего Союзного государства 12:45
В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа 12:42
На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018 12:42
Под Калининградом дебошир напал на женский монастырь 12:38
Билл Клинтон рассказал о ярости из-за России 12:35
Названы средства гигиены, которые могут вызывать рак 12:35
Все билеты на матч Россия - Турция проданы 12:34
Минкомсвязь: Мы будем искать новые способы блокировки Telegram 12:33
В Индии откопали колесницу из древних эпосов 12:25
Автомобиль сбил трех подростков после ДТП с другой машиной 12:23
В Петербурге ветер обрушил дерево на машину с людьми 12:22
Тверскую улицу перекроют для машин на три дня 12:20
В Уфе семья долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран 12:12
Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях 12:10
В Кировской области на ребенка упали футбольные ворота 12:06
Дело похитителей картин Левитана и Шишкина передали в суд 12:05
Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия 12:05
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 12:00
В России участились попытки пересылки оружия по почте 11:55
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой 11:55
Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое 11:51
Модернизированный БТР‑70МБ1 впервые покажут на параде 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое

Текст: Сергей Кирсанов

Возгорание в торговом центре "Порт" в Казани распространилось на площади 60 квадратных метров. Уточненные сведения о ЧП представили в ГУ МЧС по Татарстану. Ранее сообщалось о пожаре на площади в 20 "квадратов".

Пожар на территории новосибирского бетонного завода локализован

Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Родыгин, в общей сложности для ликвидации последствий происшествия привлечены более 300 человек и 74 единицы спецтехники.

Так как ТЦ расположен в маловодном районе, пожару был присвоен четвертый номер вызова. Для подвоза воды был задействован коммунальный спецтранспорт.

Напомним, сообщение о возгорании на первом этаже центра "Порт" поступило около половины девятого утра. К приезду первых подразделений спасателей из комплекса были эвакуированы около 20 человек: сотрудники службы безопасности и продавцы. Посетителей на момент ЧП в торговом центре не было.

По информации министерства здравоохранения РТ, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время к месту пожара прибыла спецлаборатория для контроля экологической обстановки.

Торговый центр "Порт" был открыт в 2015 году. Он расположен на Оренбургском тракте на выезде из Казани. Комплекс состоит из трех секций общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными