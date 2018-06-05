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05.06.2018 20:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновске начнут производство автобусов для региональных перевозок

Текст: Виталий Ахмеров, Тарас Фомченков
Фото: Александр Корольков
Видео: Елизавета Совцова
Ульяновская область совместно с крупнейшей японской корпорацией Isuzu начнет выпускать грузовики и негабаритные автобусы для регионов. Чем выгодно партнерство региону и Японии, рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Сергей Иванович, 26 мая был официально открыт перекрестный год России в Японии и Японии в России. Первым крупным его событием стал только что завершившийся в Ульяновске II Международный форум "Японская весна на Волге". Казалось бы, где Ульяновск и где Токио… Почти 7 тысяч километров разделяет эти города. В чем вы видите перспективы сотрудничества региона со Страной восходящего солнца?

Сергей Морозов: На самом деле не расстояние определяет, где мы, а где Япония, а, прежде всего, память. Симбирская губерния, нынешняя Ульяновская область, стояла у истоков открытия Японии для российских граждан - уроженец Симбирска Иван Гончаров в ходе своего визита на фрегате "Паллада" подробно и обстоятельно описал, что такое Япония, открыл для нас эту страну. Когда мы в 2006 году определяли основные направления своей международной политики, в том числе связанные с привлечением инвестиций, то решили обратить внимание в том числе и на Японию. Причем форум "Японская весна на Волге" изначально затевался не как экономический! Нам интересна сама философия Японии, которая позволила в 60-х годах прошлого столетия совершить большой технологический рывок, повысить производительностью труда. Это именно то, что нам сейчас нужно.

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Японские инвестиции, технологии, подходы к экологии нас тоже интересуют. У них есть уникальные экологические города, где люди, несмотря на развитую промышленность, живут как в ботаническом саду. Хотим, чтобы наши города - Ульяновск, Димитровград и Сенгилей стали пилотной площадкой по внедрению этих экологических технологий.

Мы сегодня являемся практически самой "японской" территорией в центральной части страны. У нас работают их крупнейшие корпорации, такие как Mitsubishi, DMG MORI, Takata, Isuzu. С последней мы заключили специальный инвестиционный контракт на строительство автомобильного завода. Это 6,5 миллиарда рублей инвестиций только на первом этапе и несколько тысяч рабочих мест.

А что будут производить?

Фото: "Алтайский Химпром"
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Сергей Морозов: Малые и среднетоннажные грузовики. Важно то, что и двигатели, и рамы, и коробки передач, и систему управления, и трансмиссии для этих грузовиков будем производить в России. Кроме того, запускаем производство негабаритных автобусов для небольших городов вроде Ульяновска. Японская сторона гарантирует, что их запас прочности - миллион километров. Отечественные заводы такой гарантии не дают. Этот автобус дороже "пазика", но с учетом большего срока эксплуатации он будет выгоднее.

Ульяновск стал побратимом японского города Фукуока. Что партнерство с Ульяновском может дать японцам? Вы говорите, что вы заимствуете у Японии технологии, а взамен что даете?

Сергей Морозов: У нас очень много наработок, которые мы могли бы им предложить. Их заинтересовали наши подходы к авиастроению. Япония как раз ищет себя в этой отрасли. У нас есть очень интересные подходы в производстве новых материалов, градостроительстве, ядерной медицине. Наберется десяток направлений, которыми мы готовы поделиться с японскими коллегами.

Продолжение "Делового завтрака" с Сергеем Морозовым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"

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