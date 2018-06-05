Вологда закупит в Беларуси 120 автобусов

Вологодская область России приобретет у Минского автомобильного завода более 120 низкопольных автобусов. И произойдет это в самое ближайшее время. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион уже закупил Минского автомобильного завода у предприятия 30 современных низкопольных автобусов и планирует увеличить их парк до 150. Следующим этапом станет открытие дилерского центра по продаже и сервисного центра по квалифицированному обслуживанию техники. В перспективе на Вологодчине также будет создана транспортно-логистическая компания, основой которой станут белорусские седельные тягачи марки МАЗ.

На заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларусь-Вологодская область, которое прошло в Минске, председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров отметил, что сотрудничество между Беларусью и Вологодской областью активно развивается.

Так в минувшем году товарооборот составил 396,9 миллионов долларов, что на 77,1 процента выше, чем в 2016 году. И первый квартал текущего года обнаруживает наращивание оборота: он уже превысил 93 миллиона долларов, что выше аналогичного периода прошлого года более чем на 11 процентов.

Участники обсуждения считают это очень хорошим показателем, тем более, что речь идет об упрочении контактов в таких сферах как машиностроение и сельское хозяйство.

- В планах - реализации проекта по созданию крупного машиностроительного кластера в Вологодской области на базе ОАО "Череповецкий литейно-механический завод", - отметил Олег Кувшинников. - В этом кластере будет предусмотрено участие белорусских предприятий. Обсуждается и создание кластера деревянного домостроения, вопросы совместной лесозаготовки, лесопереработки, развития сельского хозяйства.

В заседании комиссии приняли участие руководители предприятий, ведомств и организаций обеих стран. Были подписаны конкретные соглашения о сотрудничестве.