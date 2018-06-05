Экономика
05.06.2018 15:00
Текст: Ольга Штраус (Вологодская область)

Вологда закупит в Беларуси 120 автобусов

Вологодская область России приобретет у Минского автомобильного завода более 120 низкопольных автобусов. И произойдет это в самое ближайшее время. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани.
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Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион уже закупил Минского автомобильного завода у предприятия 30 современных низкопольных автобусов и планирует увеличить их парк до 150. Следующим этапом станет открытие дилерского центра по продаже и сервисного центра по квалифицированному обслуживанию техники. В перспективе на Вологодчине также будет создана транспортно-логистическая компания, основой которой станут белорусские седельные тягачи марки МАЗ.

На заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларусь-Вологодская область, которое прошло в Минске, председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров отметил, что сотрудничество между Беларусью и Вологодской областью активно развивается.

Так в минувшем году товарооборот составил 396,9 миллионов долларов, что на 77,1 процента выше, чем в 2016 году. И первый квартал текущего года обнаруживает наращивание оборота: он уже превысил 93 миллиона долларов, что выше аналогичного периода прошлого года более чем на 11 процентов.
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Участники обсуждения считают это очень хорошим показателем, тем более, что речь идет об упрочении контактов в таких сферах как машиностроение и сельское хозяйство.

- В планах - реализации проекта по созданию крупного машиностроительного кластера в Вологодской области на базе ОАО "Череповецкий литейно-механический завод", - отметил Олег Кувшинников. - В этом кластере будет предусмотрено участие белорусских предприятий. Обсуждается и создание кластера деревянного домостроения, вопросы совместной лесозаготовки, лесопереработки, развития сельского хозяйства.

В заседании комиссии приняли участие руководители предприятий, ведомств и организаций обеих стран. Были подписаны конкретные соглашения о сотрудничестве.

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