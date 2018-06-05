Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала

Вопреки перекрытию Украиной Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова при России стало более самодостаточным. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, комментируя слова лидера запрещенного в РФ меджлиса Мустафы Джемилева о создании Киевом засухи на полуострове.

- Ситуация с перекрытием Северо-Крымского канала не стала критичной для аграрной отрасли региона, - заявил Рюмшин. - Она лишь дала толчок для того, чтобы наш регион стал более самодостаточным. Благодаря беспрецедентной поддержке правительства РФ, а такого финансирования Крым не получал за весь украинский период, в республике с 2015 по 2017 годы введено в эксплуатацию более 3,2 тысячи гектаров мелиорируемых земель. Построены два накопительных бассейна и 15 скважин. На эти мероприятия было направлено более 600 миллионов рублей. В 2018 году в бюджете РФ запланировано 416,6 миллиона рублей на развитие мелиорации.

Также Рюмшин напомнил, что после перекрытия Украиной СКК аграрии перешли на засухоустойчивые культуры, которые дают приличные урожаи. Удачными были минувшие годы и по валовому сбору зерновых культур, которых выращивали более одного миллиона тонн - так много, что излишки республика продавала на экспорт. Успешно реализуется в регионе и федеральная программа импортозамещения семенников сахарной свеклы, на которых не сказалась засуха.

- Состояние посевов сахарной свеклы - отличное, - отметил министр. - В этом году нам удастся собрать в среднем 30 центнеров с гектара. В 2018 году в планах довести количество семенного материала до 300-500 гектаров. Также, из года в год площадь закладываемых садов увеличивается в среднем на одну тысячу гектаров. В прошлом году мы собрали 40 тысяч тонн яблок. В этом году планируем 110 тысяч тонн семечковых и яблок. Заложенные в 2015-2016 годах сады входят в стадию плодоношения.

Андрей Рюмшин также отметил, что нынешним летом проблемы у крымских аграриев, занимающихся выращиванием зерновых, возникли сугубо из-за засушливой погоды. Четыре района зоны чрезвычайной ситуации прогнозируют ущерб более 164 миллионов рублей. Общая площадь пострадавших от засухи посевов составила около 18 тысяч гектаров. Но Киев тут ни при чем.