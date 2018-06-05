СМИ: ВВС США не будут закупать холодильники за $24 млн в самолет Трампа

Американские военно-воздушные силы отменили контракт на приобретение новых холодильников стоимостью $24 млн для президентского самолета Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление члена палаты представителей США Джо Кортни.

Представитель ВВС подтвердил аннулирование контракта, добавив, что в данное время планов заключить новый контракт на покупку холодильников для президентского самолета нет. По его словам, решение аннулировать контракт было принято ВВС США совместно с военным управлением Белого дома.

"ВВС приняли верное решение отменить объявленный ранее контракт, - цитирует CNN обнародованное Кортни послание министра ВВС США Хизер Уилсон. - И хотя необходимость в замене охладительных установок на VC-25A сохраняется, успех в реализации программы VC-25B делает финансово целесообразным отказ от расходов, связанных с заменой холодильников".

Напомним, в декабре прошлого года компания Boeing получила контракт на сумму $23,6 млн на замену двух из пяти холодильных установок на борту воздушного судна Дональда Трампа. Новые холодильники предназначались для замены тех, что используются сейчас, которые, по данным ВВС, являлись частью "первоначального комплекта оборудования Boeing-757, поставленного еще в 1990 году". Требования для пяти холодильников предъявлялись особые: они должны были включать более 25 отделений, где одновременно хранили бы не менее трех тысяч обедов.