Трейлер: Dirge - семейный лесной арт-хоррор

Маргинальная семейная пара заглядывает в недра лесного ада 70-х - в концептуальном трейлере комедийного арт-хоррора Dirge.

Режиссируют этот великолепный театральный панегирик психоаналитическим фолк-триллерам клипмейкеры Ричард Окс и Адам Лидер, которые также выступили здесь сценаристами вместе с главной актрисой Надей Ламин.

Публикация от Dirge Film (@dirgefilm) 9 Май 2018 в 6:22 PDT

В то же время, как отмечают авторы, целью проекта, несмотря на его упор на визуальные метафоры, является привлечение внимания к проблемам коммуникации между близкими людьми, когда в их личную жизнь начинает вмешиваться общество, которое нередко для этого прикрывается надуманными этическими нормами.

В центре повествования - Чарли и Оливия, ищущие ответ на некий пожирающий их изнутри вопрос спустя полгода после тяжкой эмоциональной травмы.

Как водится, для этого экзистенциального путешествия им придется отправиться в вояж по самым некомфортабельным местам, но на их стороне отвязные усы, непотопляемая харизма и внутренние демоны, которые оказываются куда более зловещими, нежели оживший лесной массив вокруг.

Точная дата выхода ленты пока не обозначена.