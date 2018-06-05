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Трейлер: Dirge - семейный лесной арт-хоррор

Новость 05.06.2018, 18:30 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Маргинальная семейная пара заглядывает в недра лесного ада 70-х - в концептуальном трейлере комедийного арт-хоррора Dirge.

Режиссируют этот великолепный театральный панегирик психоаналитическим фолк-триллерам клипмейкеры Ричард Окс и Адам Лидер, которые также выступили здесь сценаристами вместе с главной актрисой Надей Ламин.

В то же время, как отмечают авторы, целью проекта, несмотря на его упор на визуальные метафоры, является привлечение внимания к проблемам коммуникации между близкими людьми, когда в их личную жизнь начинает вмешиваться общество, которое нередко для этого прикрывается надуманными этическими нормами.

Фото: youtube.com
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В центре повествования - Чарли и Оливия, ищущие ответ на некий пожирающий их изнутри вопрос спустя полгода после тяжкой эмоциональной травмы.

Как водится, для этого экзистенциального путешествия им придется отправиться в вояж по самым некомфортабельным местам, но на их стороне отвязные усы, непотопляемая харизма и внутренние демоны, которые оказываются куда более зловещими, нежели оживший лесной массив вокруг.

Точная дата выхода ленты пока не обозначена.

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