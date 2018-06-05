В Беларуси стартовала спартакиада Союзного государства 2018 года

В белорусском Жлобине гомельской области 5 июня стартовала Спартакиада студенческой молодежи в рамках Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. В соревнованиях, по легкой атлетике, волейболу и мини-футболу, которые будут проходить по 10 июня, примут участие 192 студента учреждений высшего образования Республики Беларусь и Российской Федерации.

Белорусскую сторону на соревнованиях представят Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова, Витебский государственный технологический университет, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусский национальный технический университет, Гродненский государственный аграрный университет, Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Белорусский государственный аграрно-технический университет, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации и Белорусский государственный университет.

Российскую команду представят Белгородский государственный национально исследовательский университет, Курский государственный университет, Челябинский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Майкопский государственный технологический университет, Новосибирский государственный технический университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Пензенский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Казанский (Приволжский) федеральный университет.

В церемонии торжественного открытия Спартакиады, которое состоится на базе Центра олимпийского резерва Жлобина, планируется участие представителей Постоянного комитета Союзного государства, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства спорта Российской Федерации, Гомельского областного исполнительного комитета, Жлобинского райисполкома.

Для участников Спартакиады помимо соревнований запланирована обширная культурно-развлекательная программа, включающая обзорную экскурсию по Жлобину, церемонию возложения венков к мемориалу "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны", посещение усадебно-паркового комплекса Поклевских-Козелл.

Спартакиада Союзного государства в течение года пройдет в четыре этапа - по 2 на территории Беларуси и России. С 24 по 29 сентября соревнования состоятся в Могилеве, с 1 по 6 октября - в Анапе, с 16 по 21 октября - в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма РБ.