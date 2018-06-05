Владимир Путин провел переговоры в Австрии

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Вену. Этот визит приурочен к 50-летию начала поставок советского газа.

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен провели переговоры в узком составе. Беседа президентов состоялась во дворце Хофбург. На встрече присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник федерального президента Австрии по европейским и международным делам Беттина Кирнбауэр. Затем прошли переговоры с участием делегаций обеих стран в формате рабочего завтрака.

По итогам переговоров состоялась пресс-конференция. "Говорили о ситуации на Украине, в Сирии", - отметил Владимир Путин. По его словам, темами переговоров стали различные региональные и международные вопросы. "Вызывает удовлетворение совместная работа историков двух стран. В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории. Хотел бы особо поблагодарить власти народа Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших вашу страну от фашизма", - заявил Путин. "Будем рады видеть господина президента Австрии в России в любое удобное для него время", - подчеркнул российский лидер. Он поблагодарил Ван дер Беллена за "конструктивную и плодотворную встречу". Путин выразил уверенность, что эти переговоры "будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-австрийских связей".

В свою очередь, президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что обсудил с российским коллегой ситуацию в США, Иране и Европе. "Россия, разумеется, очень важный рынок, в том числе для Австрии", - сказал он. По мнению Ван дер Беллена, в том, что касается расширения экономических связей, в отношениях двух стран "еще есть огромный потенциал". Президент Австрии особо подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Вены в энергетической сфере.

Накануне визита в Австрию Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Об отношении России к ЕС, долгой подготовке саммита с президентом США, фейковых новостях про Сирию, ответственности Украины за крушение малайзийского "Боинга", демократии в Крыму, политиках-клоунах, а также о планах после президентского срока Владимир Путин рассказал в этой беседе. "Российская газета" приводит наиболее интересные выдержки из интервью.

Об отношениях с Австрией

"У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения. Австрия - наш традиционный и надежный партнер в Европе. Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики. За прошлый год товарооборот с Австрией вырос на сорок с половиной процентов. Мы уважаем позицию Австрии и ее нейтральный статус. Как вы знаете, Россия является одним из гарантов этого статуса и принимала участие в подготовке государственного договора", - заявил Путин.

Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами

"Мы сотрудничаем в самых различных областях с Австрийской Республикой: в экономике, я уже сказал, в сфере политики, безопасности, в экономике в самых различных областях. Это не только энергетика, хотя я об этом сейчас скажу еще, это авиастроение, авиационная безопасность, гидроэнергетика. В Россию все больше и больше инвестируется австрийских капиталов. Мы расцениваем это как доверие к той экономической политике, которую проводит правительство Российской Федерации", - сказал он. "У нас осуществляются крупные проекты. Благодаря нашему сотрудничеству Баумгартен, а значит, и Австрия, стал самым крупным в Европе газовым хабом. У нас много общих и совпадающих интересов, поэтому мы с удовольствием приняли здесь господина федерального канцлера Курца в феврале этого года. Именно исходя из этих соображений готовится и, я надеюсь, будет осуществлен в ближайшее время мой визит в Австрию", - заверил президент РФ.

Не раскачивать ЕС

"У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - объяснил президент. "Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами. Только в этом ищите причину каких-то контактов на политическом и партийном уровне наших политических партий, формирований, каких-то движений и европейских, а не в желании что-то раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе", - заверил Путин.

Хакеры и Сорос

Конечно, прозвучал вопрос про пресловутых хакеров, силами которых Россия якобы вмешивается в выборы за рубежом. При этом журналист назвал фамилию Евгения Пригожина. "Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?" - отреагировал президент. "Российское государство не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул он и напомнил, что в США есть "господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире". "И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство", - привел пример Путин.

Вашингтон и корейский кризис

Вопрос о том, почему так много времени нужно на подготовку саммита с Дональдом Трампом, президент предложил адресовать в Вашингтон. "На мой взгляд, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в самих США", - полагает он. "Сейчас уже предвыборная кампания в конгресс начинается, потом не за горами президентские выборы, продолжаются нападки на президента США по разным направлениям", - добавил российский лидер.

Президент даже не хочет думать о том, может ли произойти атомная война между США и КНДР: "Предположение это страшное. Если уж кто в этом не заинтересован, то это Россия, потому что Северная Корея - наш сосед". И Москва будет делать все, чтобы на Корейском полуострове произошла разрядка, и возлагает большие надежды на встречу Трампа и Ким Чен Ына. Дорога к денуклеаризации Северной Кореи должна быть с двусторонним движением. Если лидер КНДР отказывается от новых ядерных испытаний, то и другая сторона должна делать осязаемые шаги. И нужно всем объединить усилия, в том числе в рамках российско-китайской "дорожной карты".

Эхо "Боинга"

Комментируя утверждения, что малайзийский "Боинг" на Украине был сбит якобы российской ракетной системой, Путин заметил, что и украинская армия, и украинские националистические батальоны, и вооруженные формирования Донбасса используют оружие советского и российского производства. Российских экспертов не допускают к расследованию в отличие от украинской стороны. "А она несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время", - заметил президент. Расследование должно быть объективным и всесторонним. И недавно официальные лица Малайзии заявили, что не видят причастности России к этой трагедии.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы "Россия вернула Крым Украине", Путин ответил: "Нет таких условий и быть не может". "Разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово", - сравнил он. Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России. "Разве это не демократия?" - задал вопрос президент.

Сирийские фейки

Речь зашла и о Сирии, о якобы применении Башаром Асадом химоружия. Путин напомнил о случае в городе Дума. Вместо того чтобы дать возможность комиссии ОЗХО поработать на месте, был нанесен ракетный удар по Сирии. "После этого мы нашли там людей, которые участвовали, как они сами признались, в инсценировке применения химического оружия", - сообщил президент. Их привезли в Гаагу, но никто не захотел слушать. "Мы считаем, что это фейковые новости, которые использовались как предлог для нанесения ударов, а нанесение ударов нарушает международное право. Это агрессия в отношении суверенного государства", - заключил он.

Без клоунады

Говорили и о внутренней политике. На вопрос про оппозиционера Алексея Навального глава государства спросил: "У вас разве мало - и в Европе в целом, и в Австрии - людей, которые выступают с каких-то крайних позиций... пытаются манипулировать сложностями и проблемами в обществе?" "Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили", - сказал он. Если человек приобретает вес у избирателя, то становится фигурой, с которой должна общаться государственная власть. "А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" - спросил Путин.

На вопрос о планах после президентского срока российский лидер заверил: "Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать - когда я говорю "мы", имею в виду себя и свою команду, - каких результатов мы добьемся. Но вы правы, действительно я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок". Еще журналист спросил про фотографии президента на отдыхе. "Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", - объяснил Путин.

Между тем

Интервью президента России Владимира Путина австрийскому каналу ORF получилось интересным.

При этом журналист задавал острые вопросы и постоянно перебивал главу государства, толком недослушав ответы.

Владимир Путин, прекрасно зная немецкий, призывал к порядку сначала на русском, а потом перешел на более понятный для корреспондента язык.

"Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны - вашей", - говорил президент по-русски. "Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" - спрашивал он. "Вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду", - замечал Путин.

Поскольку все это действия не возымело, глава государства наконец сказал: "Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen". Что в переводе значит "будьте добры, позвольте мне сказать".

Ключевой вопрос

Австрийский журналист: Насколько я знаю, парламент (Крыма) не имел права принимать это решение (о проведении референдума). Но давайте продолжим нашу беседу. Аннексия Крыма - это был первый раз, когда страна в Европе аннексировала часть другой страны против ее воли. Это действительно воспринималось в качестве угрозы для соседних государств, начиная от Польши, заканчивая Балтийскими государствами, потому что предполагалось, что меньшинства в этих странах тоже могут получить защиту от российских войск.

Владимир Путин: Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но если вы хотите получить мое мнение по тем вопросам, которые я задаю, то вам нужно всетаки набраться терпения. Я должен договорить.

Итак, Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме.

Если вы говорите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вы же так не говорите. Вы говорите о праве косоваров на самоопределение. Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришли свыше 90 процентов людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России примерно столько же - около 90 процентов. Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?