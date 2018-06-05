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05.06.2018 00:33
Рубрика: В мире

Власти Гватемалы уточнили число погибших при извержении вулкана

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали 62 человек. Таковы уточненные данные правительства страны, которые приводят зарубежные СМИ.

Работа по идентификации тел продолжается. На данный момент установлены личности лишь 13 погибших, передает ТАСС слова официального представителя Национального института судебной медицины Мирны Селедон.

Из-за пепла закрыли главный аэропорт Гватемалы

Ранее сообщалось о 40 погибших. При этом власти еще накануне объявили о трехдневном трауре по жертвам.

По оценкам вулканологов, извержение вулкана Фуэго, который находится в 40 км к юго-западу от столицы страны и считается одним из наиболее активных в Гватемале, стало наиболее мощным за последние годы. Высота столба пепла достигала 4 километра.

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