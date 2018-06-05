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05.06.2018 14:56
Рубрика: Власть

Военные кафедры и факультеты гражданских вузов станут учебными центрами

Текст: Юрий Гаврилов
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, призванного унифицировать образовательные структуры, занятые военной подготовкой студентов гражданских вузов.

Сейчас этим занимаются различные подразделения высших учебных заведений. К примеру, в ряде институтов и университетов, где по программам подготовки кадровых офицеров готовят командно-инженерный состав, действуют учебные военные центры. А офицеров, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса обучают на военных кафедрах и факультетах.

Согласно представленному в Госдуму документу, эти образовательные структуры в гражданских вузах страны предлагается заменить единой - военными учебными центрами. "Цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте кабинета министров. По мнению авторов законодательной инициативы, это, в том числе, необходимо для более эффективного совместного использования имеющейся в институтах и университетах учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники.  

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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В правительстве отметили, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа. Причем данное решение не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке. Соответствующий законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 30 мая.

Напомним, что буквально несколько дней назад на заседании Общественного совета при министерстве обороны глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в прошлом году в высших учебных заведениях Центрального федерального округа были открыты пять военных кафедр. Еще по три появились в вузах Сибирского и Северо-Западного округов, одна - на Дальнем Востоке. "Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", - подчеркнул министр.

Он отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствие с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы. Подобной системы сегодня нет ни в одной стране бывшего СССР. Более того, по оценке Шойгу, проект уже показал максимальную эффективность. "С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", - добавил глава Минобороны.
 

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