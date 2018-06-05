Защита Улюкаева просит снять арест с его имущества

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство от защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Речь идет о ходатайстве на снятие ареста с имущества Улюкаева.

Как рассказали в пресс-службе, судом решается вопрос о принятии соответствующего заявления к производству.

Также, как сообщает ТАСС, суд назначил на 29 июня заседание по вопросам о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора. Как пояснила представитель суда, будет разъяснена судьба 2 млн долларов.

Напомним, в середине декабря прошлого года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей по обвинению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру, позволив ему занимать государственные должности после освобождения. В остальном приговор остался без изменений.