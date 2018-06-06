Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"доходов бюджета субъекта Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;";

2) абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - двенадцатым.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин