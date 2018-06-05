Закон о мерах противодействия недружественным действиям США и иных иностранных государств или, проще говоря, о контрсанкциях, позволит правительству оперативно и гибко реагировать на введенные против России ограничения.

Подписанный президентом закон активно обсуждался парламентариями, экспертами и бизнес-сообществом. Высказывались мнения, что контрсанкции по отдельным товарам могут нанести урон российским компаниям и потребителям. В итоге от конкретики отказались, а ограничились общим перечнем мер, которыми Россия может ответить на принятые против нее санкции.

Конкретные меры в ответ на санкции против России будет вводить правительство по решению президента

Вводить их будет правительство по решению президента. Но ограничения также могут быть введены и президентом на основании предложений Совета безопасности России.

Закон устанавливает пять видов ответных мер. Это запрет или ограничение на ввоз в нашу страну продукции или сырья из недружественных стран; обратный запрет - на экспорт из России; прекращение или приостановка международного сотрудничества отечественных компаний с недружественными иностранными государствами или организациями, находящимися под их юрисдикцией; запрет на заключение госконтрактов и участие в приватизации государственного или муниципального имущества. Кроме того, могут быть введены и другие меры по решению президента.

Под действие контрсанкций помимо недружественных стран могут попасть организации, находящиеся под их юрисдикцией или им подконтрольные, а также должностные лица и граждане.

Перечень продукции, на ввоз которой может быть введен запрет, будет определять правительство. Эксперты призывают действовать очень осторожно и взвешенно.

Многие отечественные отрасли еще используют импортное сырье, материалы и технику. Запрет или ограничения не будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и дружественных странах. Но эти меры не коснутся товаров, которые россияне или иностранцы будут привозить для личного пользования.

"Это рамочный закон. Ответные меры, которые в нем прописаны, сможет вводить правительство после всесторонней оценки их целесообразности. Наши действия не должны нанести вред российской экономике", - считает профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

На одном заводе разрешили производить лекарства под разными брендами

Российские фармпредприятия получили возможность выпускать на одной производственной площадке препараты с различными торговыми наименованиями. Такое право им дали изменения в Закон "Об обращении лекарственных средств".

Как пояснил "Российской газете" генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк, до последнего времени в России на одной фармацевтической фабрике разрешалось производить только один бренд лекарств с одним международным непатентованным названием.

"Например, если я как производитель хотел у себя на заводе производить две каких-нибудь схожих по составу кислоты, я этого сделать не мог. Мне нужно было либо организовывать новое производство, либо искать свободную площадку у коллег и арендовать ее. Естественно, все это отражалось на себестоимости конечного продукта. Теперь на одном заводе можно производить лекарства под разными брендами, но с одним действующим веществом". По мнению Шуляка, это будет способствовать массовому развитию производства препаратов под собственными торговыми марками.

Кроме того, иностранным фармпроизводителям упростили выход на российский рынок. Принятые изменения позволяют начать государственную регистрацию лекарств уже на этапе подачи производителем заявления на инспектирование производственной площадки. Ранее сделать это можно было только после такой проверки. Инспектирует производства уполномоченный минпромторгом институт, но, как объяснил Сергей Шуляк, процедура долгая, поэтому существует целая очередь из производителей, которые хотят ее пройти. А без инспекции на планируемые к производству препараты не выдадут регистрационное удостоверение.

В законе не указаны сроки его вступления в силу, по общему правилу в таком случае он вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Создается официальная служба финансового омбудсмена

В России появится служба уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг (финансового омбудсмена). Основное назначение финансового омбудсмена и службы уполномоченных при нем - облегченная процедура урегулирования споров между гражданами и финансовыми организациями в досудебном порядке. Речь идет об имущественных спорах с максимальным размером требований в 500 тысяч рублей. При этом обращение к финансовому омбудсмену до суда становится обязательным, оно бесплатно. Омбудсмен будет рассматривать только случаи нарушения прав клиентов финансовыми организациями.

Главному финансовому уполномоченному не может быть меньше 35 и больше 70 лет, у него также должно быть высшее юридическое образование. Он будет назначаться советом директоров Банка России (по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом России) на пять лет не более трех раз подряд.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования за исключением отдельных пунктов. Предполагается, что охват финансовых организаций будет поэтапным. На первом этапе омбудсмен будет рассматривать споры граждан со страховщиками, с 2020 года - с микрофинансовыми организациями, с 2021 года - с банками, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами и негосударственными пенсионными фондами.

Сокращен срок выбора управляющей компании

Срок для выбора собственниками квартир способа управления многоквартирным домом сокращается до шести месяцев. Новую норму вносят в Жилищный кодекс поправки в 161-ю статью. Раньше на это жильцам давался год.

Срок для выбора собственниками квартир способа управления многоквартирным домом сокращается с года до шести месяцев

Собственники вправе самостоятельно выбирать управляющую компанию для своего дома или создать товарищество собственников жилья (ТСЖ). Но если они этого не сделали в установленный срок, к делу подключаются органы местного самоуправления. Они выбирают УК на конкурсной основе или назначают временное управление, чтобы дом не оставался бесхозным.

Сократить срок законодателей побудила низкая инициативность собственников жилья, поясняет исполнительный директор "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Общие собрания до сих пор слишком тяжело организовать, особенно если дом не имеет активистов, которые готовы этим заняться. А выбор управляющей компании часто осложняется тем, что у собственников нет единого мнения и они не могут прийти к общему решению. "Такой хаос, когда домом никто не управляет, долго терпеть нельзя", - говорит Светлана Разворотнева.

Раньше местным властям приходилось ждать год, прежде чем вмешаться в ситуацию, говорит эксперт. Теперь же они смогут приступить к выбору управляющей компании уже через полгода.

Сейчас наиболее остро вопрос выбора управляющей компании стоит в домах старого фонда. Их содержание обходится дороже, чем новых. А вот живут в ветхом жилье люди небогатые, платить непомерные суммы по счетам они не готовы. Упрваляющие компании неохотно берутся за такие дома, и часто назначение "сверху" органами местного самоуправления - единственная надежда жителей ветхих домов.

В законе не указаны сроки его вступления в силу, по общему правилу в таком случае он вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Турбизнес становится прозрачнее

Получить компенсацию за оплаченный тур, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства, станет проще. Поправки в закон об основах туристcкой деятельности четко определяют дату наступления страхового случая.

Ответственность всех туроператоров застрахована. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в страховую компанию. Вот только дата наступления страхового случая ясна не всегда. Теперь эти сложности в прошлом. Если сам туроператор публично не заявил о прекращении своей деятельности, датой наступления страхового случая будет считаться день принятия уполномоченным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра туроператоров.

Выбрать туроператора также станет проще. Все туроператоры обязаны формировать фонды финансового обеспечения своих обязательств. Теперь размеры этих гарантий будут публиковаться на сайте ассоциации "Турпомощь". Каждый турист сможет сравнить фонды и обратиться в надежную туркомпанию.

Кроме того, средства резервного фонда туроператоров и фондов персональной ответственности туроператоров разрешили хранить на депозитах с начислением процентов. Для потребителей это будет означать увеличение объема обеспечения, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Хранить извещения об административных делах на почте будут лишь неделю

Уже в сентябре извещения об административных правонарушениях будут хранить на почте семь дней, а не 30, как сейчас. Поправки в Закон "О почтовой связи" приравняли извещения, направляемые по делам об административных правонарушениях, к судебным. Они будут проходить почтовую обработку и доставку, как и письма из судов.

Как пояснили "Российской газете" в "Почте России", извещения по административным делам будут проходить приоритетную обработку и храниться в отделениях почтовой связи в течение семи календарных дней с момента поступления. Это даст возможность рассматривать административные дела в 15-дневный срок.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования. Пока же извещения по-прежнему будут дожидаться своих получателей 30 дней.

Судовладельцев уравняли в правах

Судовладельцам станет выгоднее регистрироваться в России. Поправки в Налоговый кодекс РФ, уточняющие порядок определения базы по налогу на прибыль для представителей этой отрасли, подписал президент.

Изменения касаются владельцев морских судов, которые были построены на иностранных верфях, но зарегистрированы в Российском международном реестре (РМРС) и используются для каботажных перевозок - между портами одного государства. Поправки разрешают им учитывать при исчислении налога на прибыль постепенный износ судов и не учитывать для целей налогообложения эксплуатационные расходы, что уравнивает их в правах с владельцами судов, зарегистрированных в реестре и использующихся для международных перевозок.

Один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Чижов отмечал, что принятые нормы ускорят возврат инвестиций судовладельцев в обновление каботажного флота. Кроме того, они повысят привлекательность судоходства под российским флагом, а значит, обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не раньше первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Штрафы с водителей вложат в региональные дороги

Штрафы за нарушение Правил дорожного движения с 1 января 2019 года пойдут на дороги регионального и местного значения - на освещение, установку барьерных ограждений, светофоров и видеокамер, оборудование пешеходных переходов.

Подписанные президентом поправки в Бюджетный кодекс обязывают региональные власти направлять все собранные штрафы только в региональные дорожные фонды.

Сейчас штрафы с водителей и пешеходов власти субъектов РФ могут использовать на другие цели. Речь идет о довольно внушительных суммах - примерно 60 миллиардов рублей в год перечисляют водители за нарушения Правил дорожного движения.

Будущих пенсионеров освободят от бюрократии

Людей, которые участвуют в государственной программе софинансирования пенсии, освободят от лишней бюрократии.

Сейчас россияне, которые самостоятельно платят дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в рамках программы государственного софинансирования пенсии, должны каждый раз не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) копии платежных документов за истекший квартал с отметками банка об исполнении. Но сегодня перевести деньги можно не только из отделения банка. Это можно сделать элементарно, сидя дома за компьютером, через платежный терминал или с мобильного телефона. Где тогда взять платежку и отметку банка?

Как пояснили "Российской газете" в министерстве труда и социальной защиты, действующим законодательством не предусмотрена ответственность за то, что человек не представил в ПФР платежные документы. Но если человек при перечислении средств допустил какую-либо ошибку и не представил впоследствии платежный документ, возникают сложности с идентификацией такого денежного перевода. В связи с этим решено исключить требование о наличии на документе отметки кредитной организации об исполнении и вместе с тем дать людям возможность направлять отчет о платеже в электронном виде.

В законе не указаны сроки его вступления в силу, по общему правилу в таком случае он вступает в силу через 10 дней после опубликования.