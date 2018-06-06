Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 149-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 22 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 26, ст. 3121; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 19, ст. 2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 10, ст. 1323; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 7, ст. 976; N 17, ст. 2420) следующие изменения:

1) абзац двадцать пятый статьи 1 изложить в следующей редакции:

"экстренная помощь - действия по организации перевозки туриста из страны временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и (или) иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта;";

2) в статье 41:

а) в абзаце пятом части третьей слова "шестым - тринадцатым" заменить словами "шестым - девятым, двенадцатым и тринадцатым";

б) абзац четвертый части пятой после слова "деятельность" дополнить словом "только", дополнить предложением следующего содержания: "Для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного туризма и в сфере въездного туризма и (или) внутреннего туризма и сформировавшего фонд персональной ответственности туроператора в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора, предусмотренное абзацами третьим и четвертым части первой статьи 172 настоящего Федерального закона (далее - финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма).";

3) в статье 42:

а) в абзаце десятом части первой слова "структурных подразделений туроператора" заменить словами "обособленных подразделений туроператора, осуществляющих туроператорскую деятельность";

б) в части второй:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, под которой понимается по данным отчетности, указанной в статье 177 настоящего Федерального закона, величина, полученная путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентом в предыдущем календарном году (далее - общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год);";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, определяемом как итоговое количество туристов, которым в течение предыдущего календарного года туроператором оказаны услуги в сфере выездного туризма по каждому договору о реализации туристского продукта, заключенному туроператором или турагентом с туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта;";

в) часть четвертую дополнить новым шестым предложением следующего содержания: "Сведения о туроператоре, вносимые в реестр в соответствии с абзацами вторым и пятым части второй настоящей статьи, проверяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством направления страховщикам запросов о количестве заключенных клиентами туроператора договоров добровольного страхования, указанных в статье 17 настоящего Федерального закона.";

г) в части седьмой:

абзац второй после слова "недостоверных" дополнить словами "и (или) неполных";

дополнить абзацем следующего содержания:

"исключение сведений о туроператоре из реестра по основаниям, предусмотренным абзацами пятым и шестнадцатым части пятнадцатой настоящей статьи.";

д) в абзаце седьмом части восьмой слово "структурных" заменить словом "обособленных";

е) абзац второй части девятой дополнить словами "за предыдущий год";

ж) в части одиннадцатой четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведомления туроператора об изменении сведений об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, членстве туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного туризма или об изменении сферы туризма, в которой туроператор осуществляет деятельность, с приложением всех необходимых документов вносит в реестр такие изменения и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо принимает решение об отказе во внесении в реестр таких изменений по основанию, указанному в абзаце втором части седьмой настоящей статьи.";

з) часть двенадцатую изложить в следующей редакции:

"При поступлении уведомления туроператора об изменении иных сведений о туроператоре, внесенных в реестр, с приложением всех необходимых документов уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее трех рабочих дней вносит в реестр такие изменения и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо принимает решение об отказе во внесении в реестр таких изменений по основаниям, указанным в абзацах втором - четвертом и шестом части седьмой настоящей статьи.";

и) часть тринадцатую изложить в следующей редакции:

"Сведения о туроператоре, содержащиеся в реестре, но не размещенные на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", представляются по письменным запросам государственных органов и органов местного самоуправления.";

к) в части пятнадцатой:

в абзаце четвертом слова "статьей 173" заменить словами "статьей 117 или 173";

в абзаце девятом слова "лицензии на осуществление страхования" заменить словами "лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования";

в абзаце четырнадцатом после слов "за предыдущий год" дополнить словами ", об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год", слова "наличии у туроператора" заменить словами "фактическом размере";

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"выявления факта представления туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, заведомо недостоверных сведений о туроператоре (внесенных в них изменений), содержащихся в реестре и касающихся количества туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, размера уплаченного взноса в резервный фонд, фактического размера фонда персональной ответственности туроператора, - со дня, следующего за днем, когда уполномоченным федеральным органом исполнительной власти были выявлены такие недостоверные сведения;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"прекращения туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта без направления туроператором соответствующей информации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, объединение туроператоров в сфере выездного туризма (в случае осуществления туроператорской деятельности в сфере выездного туризма), в организацию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора, а также без размещения туроператором этой информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - со дня, следующего за днем, когда уполномоченному федеральному органу исполнительной власти стало известно об этом.";

л) в части шестнадцатой слова "в абзацах втором - девятом части пятнадцатой" заменить словами "в абзацах втором - девятом и шестнадцатом части пятнадцатой";

4) часть третью статьи 101 признать утратившей силу;

5) в статье 111:

а) абзац пятый части пятой дополнить словами ", а также непредставление сведений об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный квартал, под которой понимается величина, полученная путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентом в предыдущем календарном квартале (далее - общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный квартал), в сроки, установленные частью третьей статьи 116 настоящего Федерального закона";

б) часть десятую изложить в следующей редакции:

"Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения туроператоров в сфере выездного туризма подлежит обязательному аудиту. Аудиторская организация и условия договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности объединения туроператоров в сфере выездного туризма утверждаются общим собранием членов объединения туроператоров в сфере выездного туризма или постоянно действующим коллегиальным органом управления, если учредительными документами данного объединения такое утверждение отнесено к его компетенции.";

в) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

"Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения туроператоров в сфере выездного туризма вместе с аудиторским заключением о ней после их утверждения общим собранием членов данного объединения или постоянно действующим коллегиальным органом управления, если учредительными документами данного объединения такое утверждение отнесено к его компетенции, подлежат размещению на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

6) часть третью статьи 113 дополнить предложением следующего содержания: "Допускается расходование средств резервного фонда на уплату обязательных платежей, связанных с получением дохода от размещения средств резервного фонда, и плату за ведение банковского счета, на котором размещаются средства резервного фонда.";

7) в статье 114:

а) в части второй:

в абзаце втором слова "за год" заменить словами "за предыдущий год";

в абзаце третьем слова "за год" заменить словами "за предыдущий год";

в абзаце четвертом слова "за год" заменить словами "за предыдущий год";

в абзаце пятом слова "за год" заменить словами "за предыдущий год";

б) часть десятую изложить в следующей редакции:

"Средства резервного фонда предназначены исключительно для оказания экстренной помощи туристам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Расходование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные настоящей статьей, в том числе на выплату или возврат взносов членам объединения туроператоров в сфере выездного туризма, не допускается, за исключением уплаты обязательных платежей, связанных с получением дохода от размещения средств резервного фонда, и платы за ведение банковского счета, на котором размещаются средства резервного фонда. Прекращение членства туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного туризма не является основанием для прекращения расходования средств резервного фонда на цели, предусмотренные настоящей статьей.";

8) в статье 116:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Для выплаты денежных средств, причитающихся туристам и (или) иным заказчикам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, объединение туроператоров в сфере выездного туризма формирует для каждого члена объединения туроператоров в сфере выездного туризма фонд персональной ответственности туроператора в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.";

б) часть третью дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи", дополнить предложениями следующего содержания: "Перечисление ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора производится равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. По окончании каждого календарного квартала, не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, туроператор направляет в объединение туроператоров в сфере выездного туризма сведения об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный квартал.";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за первый квартал календарного года превышает 25 процентов общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора равен одному проценту общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма в текущем году, под которой понимается сумма общих цен туристского продукта в сфере выездного туризма, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентом в текущем году. Туроператор по окончании каждого календарного квартала текущего года перечисляет квартальный взнос в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, в размере одного процента общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный квартал до конца текущего года.";

г) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Если размер фонда персональной ответственности туроператора становится максимальным, финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма не требуется и перечисление взносов в фонд персональной ответственности туроператора прекращается. Решение об освобождении туроператора от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора принимается объединением туроператоров в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании заявления туроператора в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Освобождение туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора осуществляется на срок, предусмотренный статьей 117 настоящего Федерального закона. Такое освобождение туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, не влечет за собой прекращение имеющихся у него договора или договоров страхования ответственности туроператора и (или) договора или договоров о предоставлении банковской гарантии, заключенных до достижения максимального размера фонда персональной ответственности туроператора с организацией или организациями, предоставившими финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма. В этом случае возмещение реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора осуществляется в соответствии с частью одиннадцатой настоящей статьи при условии, что имеющегося финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма недостаточно для возмещения такого ущерба.";

д) часть десятую после слова "туроператором" дополнить словом "своих", дополнить словами "в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта";

е) часть двенадцатую изложить в следующей редакции:

"Расходование денежных средств фонда персональной ответственности туроператора на цели, не предусмотренные настоящей статьей, не допускается, за исключением уплаты обязательных платежей, связанных с получением дохода от размещения денежных средств фонда персональной ответственности туроператора, платы за ведение банковских счетов, на которых размещаются денежные средства фондов персональной ответственности туроператоров, и административно-управленческих расходов, связанных с ведением отдельного учета средств фондов персональной ответственности туроператоров. Такими административно-управленческими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, выплата заработной платы работникам объединения туроператоров в сфере выездного туризма, расходы на услуги связи. Использование объединением туроператоров в сфере выездного туризма в текущем календарном году денежных средств фонда персональной ответственности туроператора на административно-управленческие расходы, связанные с ведением отдельного учета денежных средств фондов персональной ответственности туроператоров, допускается в пределах доходов, получаемых от размещения таких средств, но не более одного процента ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма, подлежащего уплате в текущем календарном году и перечисляемого туроператором до достижения максимального размера фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма. После достижения максимального размера фонда персональной ответственности туроператора в указанных целях учитывается последний ежегодный взнос туроператора, перечисленный туроператором до достижения максимального размера фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.";

9) дополнить статьей 117 следующего содержания:

"Статья 117. Срок освобождения туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора и порядок его продления

В случае принятия решения, предусмотренного частью шестой статьи 116 настоящего Федерального закона, туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, освобождается от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора до 1 апреля следующего календарного года.

Для продления срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, обязан за один месяц до истечения этого срока (до 1 марта) представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный год и о размере фонда персональной ответственности туроператора на дату представления таких сведений, а в объединение туроператоров в сфере выездного туризма заявление о продлении этого срока.

Заявление о продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, составляется в письменной форме, удостоверяется подписью руководителя туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, или уполномоченного им лица и печатью данного туроператора (при ее наличии). В заявлении указываются следующие сведения:

полное наименование туроператора в соответствии с учредительным документом;

реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров;

размер фонда персональной ответственности туроператора на дату подачи заявления;

общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный год.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти принимает решение о продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, до 1 апреля следующего года либо об отказе в таком продлении.

Основаниями для отказа в продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, являются:

несоответствие размера фонда персональной ответственности туроператора максимальному размеру этого фонда, предусмотренному частью пятой статьи 116 настоящего Федерального закона;

отсутствие в заявлении туроператора о продлении срока каких-либо сведений, указанных в части третьей настоящей статьи.

В случае отказа в продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, либо в случае, если не подано заявление о его продлении, туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, обязан до истечения этого срока (до 1 апреля) получить финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом, представить сведения об этом в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и возобновить уплату взносов в фонд персональной ответственности туроператора в соответствии с частями третьей, четвертой и пятой статьи 116 настоящего Федерального закона.

Если отказ в продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, связан с недостижением максимального размера фонда персональной ответственности туроператора, вместо получения финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора туроператор в течение пяти рабочих дней со дня получения решения об отказе в продлении этого срока может перечислить в фонд персональной ответственности туроператора денежные средства в размере, необходимом для достижения его максимального размера, и повторно подать заявление о продлении срока.

Если отказ в продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, связан с отсутствием в заявлении о продлении этого срока каких-либо сведений, указанных в части третьей настоящей статьи, туроператор в течение пяти рабочих дней со дня получения решения об отказе в продлении срока может повторно подать заявление о продлении срока с указанием всех необходимых сведений.";

10) часть четвертую статьи 14 после слов "соответствующими решениями" дополнить словом "(рекомендациями)";

11) в статье 171:

а) в части восьмой слова "не позднее 30" заменить словами "не позднее 45";

б) в части двенадцатой слова "лицензии на осуществление страхования" заменить словами "лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования";

в) в части тринадцатой слова "лицензии на осуществление страхования" заменить словами "лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования", слова "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации" заменить словами "на основании соглашения между ними";

12) в статье 172:

а) абзац третий части первой после слов "туристского продукта в сфере выездного туризма" дополнить словами "за предыдущий год";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Туроператоры, не осуществлявшие в предыдущем году деятельности в сфере выездного туризма, юридические лица, намеренные осуществлять туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и ранее не осуществлявшие такой деятельности, а также туроператоры, которые ранее осуществляли деятельность в сфере выездного туризма, но сведения о которых были исключены из реестра в соответствии с частью шестнадцатой статьи 42 настоящего Федерального закона и которые намерены осуществлять туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, должны иметь финансовое обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма в размере не менее чем 50 миллионов рублей.";

в) часть третью дополнить предложением следующего содержания: "Туроператор, осуществляющий деятельность одновременно в сфере выездного туризма и в сфере въездного туризма и (или) внутреннего туризма, сформировавший фонд персональной ответственности туроператора в максимальном размере и получивший освобождение от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора, должен иметь финансовое обеспечение ответственности туроператора, предусмотренное абзацем вторым части первой настоящей статьи.";

13) в статье 173:

а) часть третью дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

б) часть четвертую дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

в) часть пятую дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

14) в статье 174:

а) часть третью дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если туроператор не сделал такого заявления, но прекратил туроператорскую деятельность по указанной причине, о чем уполномоченному федеральному органу исполнительной власти стало известно, датой страхового случая считается день принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра на основании абзаца шестнадцатого части пятнадцатой статьи 42 настоящего Федерального закона.";

б) часть шестую признать утратившей силу;

15) в статье 175:

а) в части девятой слово "одновременно" исключить;

б) часть десятую изложить в следующей редакции:

"Страховщик или гарант обязан в течение трех рабочих дней проинформировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о получении первого требования туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии в отношении конкретного туроператора.";

16) в статье 176:

а) в части второй слова "по причине прекращения своей деятельности" заменить словами "в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта";

б) в части третьей слова "по причине прекращения деятельности туроператора" заменить словами "в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта";

17) часть вторую статьи 177 признать утратившей силу.

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) абзац тридцать четвертый пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 5 февраля 2007 года N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 833);

2) пункты 8 и 14 статьи 1 Федерального закона от 3 мая 2012 года N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2281);

3) абзац двенадцатый пункта 12, абзац двадцать первый пункта 22 и абзац четвертый пункта 23 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 2016 года N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 10, ст. 1323).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Туроператоры, осуществляющие деятельность одновременно в сфере выездного туризма и в сфере въездного туризма и (или) внутреннего туризма, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона сформировали фонд персональной ответственности туроператора в максимальном размере и получили освобождение от финансового обеспечения ответственности туроператора и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора на следующий календарный год, должны привести свое финансовое обеспечение ответственности туроператора в соответствие с частью третьей статьи 172 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в течение сорока пяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В. Путин