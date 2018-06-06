Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"

Принят Государственной Думой 22 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Федерального закона

1. Целью настоящего Федерального закона является защита интересов и безопасности Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан Российской Федерации от недружественных действий Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности Российской Федерации или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию Российской Федерации.

2. Меры воздействия (противодействия), направленные на достижение цели, указанной в части 1 настоящей статьи (далее - меры воздействия (противодействия), могут применяться в отношении Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - недружественные иностранные государства), а также в отношении организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольных недружественным иностранным государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан недружественных иностранных государств в случае, если данные организации, должностные лица и граждане причастны к совершению недружественных действий в отношении Российской Федерации.

3. Меры воздействия (противодействия) вводятся независимо от других мер, направленных на устранение или минимизацию угрозы интересам и безопасности Российской Федерации, ее суверенитету и территориальной целостности, угрозы нарушений прав и свобод граждан Российской Федерации.

4. Реализация мер воздействия (противодействия) обязательна для государственных органов, органов местного самоуправления, а также для граждан Российской Федерации и находящихся под юрисдикцией Российской Федерации юридических лиц.

Статья 2. Меры воздействия (противодействия)

В качестве мер воздействия (противодействия) могут применяться:

1) прекращение или приостановление международного сотрудничества Российской Федерации, российских юридических лиц с недружественными иностранными государствами, организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними, в отраслях в соответствии с решением Президента Российской Федерации;

2) запрет или ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные недружественным иностранным государствам или аффилированные с ними. Перечень таких продукции и (или) сырья определяется Правительством Российской Федерации;

3) запрет или ограничение на вывоз с территории Российской Федерации продукции и (или) сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных государств. Перечень таких продукции и (или) сырья определяется Правительством Российской Федерации;

4) запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними. Перечень видов таких работ, услуг определяется Правительством Российской Федерации;

5) запрет или ограничение на участие организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольных недружественным иностранным государствам или аффилированных с ними, граждан недружественных иностранных государств в приватизации государственного или муниципального имущества, а также в выполнении ими работ, оказании ими услуг по организации от имени Российской Федерации продажи федерального имущества и (или) осуществлению функций продавца федерального имущества;

6) иные меры в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Статья 3. Порядок введения мер воздействия (противодействия)

1. Меры воздействия (противодействия) вводятся Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации.

2. Меры воздействия (противодействия) подлежат отмене Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения.

3. Решения о введении мер воздействия (противодействия) и об их отмене также могут быть приняты Президентом Российской Федерации на основе предложений Совета Безопасности Российской Федерации.

Статья 4. Особенности применения настоящего Федерального закона

1. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации, работ, выполняемых российскими лицами, услуг, оказываемых российскими лицами, и (или) установления изъятий из него Президент Российской Федерации может принять решение о применении Российской Федерацией национального режима в отношении товаров, происходящих из недружественных иностранных государств, работ, выполняемых организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных государств, услуг, оказываемых организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных государств, и (или) об установлении изъятий из такого режима.

2. Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации.

3. Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин