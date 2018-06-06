Новости

В Удмуртии сильный ветер оставил без света девять районов 20:30
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 20:28
Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков 20:20
Стало известно место и название отеля встречи Трампа и Ким Чен Ына 20:04
Усэйн Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб "Стремгодсет" 19:56
Президент Австрии: Российский газ в 2-3 раза дешевле американского СПГ 19:56
В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска 19:50
В Вене Путин объяснил, как снизить поток мигрантов в Европу 19:45
Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС 19:45
Видео: В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 19:17
На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина" 19:16
В Коми женщина умерла после ранения в ладонь 19:15
Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь 19:15
Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года 19:14
Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала 19:13
В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс 19:13
Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я 19:07
ДНР пригрозила Украине морскими "Чебурашками" 19:05
АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури" 18:55
Audi представила новый флагман Q8 18:52
В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси 18:45
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 18:45
Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича 18:44
Шойгу впервые покажет свои художественные работы 18:42
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 139-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О почтовой связи""

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 6 июня 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о связи

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует законы, подписанные президентом
Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года
Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в часть третью статьи 4 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3697; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3122) изменение, дополнив ее после слов "судебных извещений" словами ", извещений, направляемых в ходе производства по делам об административных правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин