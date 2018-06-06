Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 139-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О почтовой связи""

Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в часть третью статьи 4 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3697; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3122) изменение, дополнив ее после слов "судебных извещений" словами ", извещений, направляемых в ходе производства по делам об административных правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин