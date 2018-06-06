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6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 138-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений""

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 6 июня 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует законы, подписанные президентом

Принят Государственной Думой 22 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова "по месту его жительства" исключить;

2) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"2. При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию застрахованное лицо не позднее 20 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором осуществлена такая уплата, вправе представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, или направить такой документ в форме электронного документа (электронного образа документа) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.";

3) в части 2 статьи 10 слова "копий платежных документов" заменить словами "сведений об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию";

4) части 1 и 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"1. Пенсионный фонд Российской Федерации до 20 апреля года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, направляет заявку о переводе из федерального бюджета необходимой суммы средств для софинансирования формирования пенсионных накоплений. Форма и правила составления указанной заявки утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае необходимости Пенсионный фонд Российской Федерации направляет дополнительную заявку о переводе из федерального бюджета необходимой суммы средств для софинансирования формирования пенсионных накоплений в срок не позднее трех месяцев со дня направления предыдущей заявки о переводе из федерального бюджета необходимой суммы средств для софинансирования формирования пенсионных накоплений.

2. Средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений переводятся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации, в срок, который не может превышать 10 рабочих дней, следующих за днем получения соответствующей заявки о переводе из федерального бюджета необходимой суммы средств для софинансирования формирования пенсионных накоплений, за исключением случаев, если исполнение такой заявки требует внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. В случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование формирования пенсионных накоплений, указанные средства переводятся в срок, который не может превышать 15 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу федерального закона о внесении указанных изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";

5) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Передача на инвестирование средств федерального бюджета, направленных на софинансирование формирования пенсионных накоплений

1. Средства федерального бюджета, направленные на софинансирование формирования пенсионных накоплений и поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, передаются управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам не позднее 10 рабочих дней со дня получения средств для софинансирования формирования пенсионных накоплений.

2. Средства федерального бюджета, направленные на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и переданные управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, инвестируются в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах".".

Президент Российской Федерации В. Путин