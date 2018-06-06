Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 134-ФЗ "О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Принят Государственной Думой 17 мая 2018 года"

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7343; 2013, N 14, ст. 1646; 2014, N 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 24; 2017, N 1, ст. 10; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030) изменение, заменив слова ", если в течение года" словами "в случаях, указанных в части 13 настоящей статьи и части 5 статьи 200 настоящего Кодекса, а также в случае, если в течение шести месяцев".

Президент Российской Федерации В. Путин