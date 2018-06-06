Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в статьи 256 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 34, ст. 3525; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 52, ст. 5581; 2007, N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4013; N 49, ст. 6071; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3591, 3614; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 29, ст. 3598; N 51, ст. 6155; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 37; N 24, ст. 3357; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014, 7037; 2012, N 19, ст. 2281; N 49, ст. 6751; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4048, 4081; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3377; N 27, ст. 3968; N 48, ст. 6692; 2016, N 1, ст. 18; N 18, ст. 2504; N 27, ст. 4175, 4182; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7316; 2018, N 18, ст. 2583) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3 статьи 256 признать утратившим силу;

2) пункт 485 статьи 270 изложить в следующей редакции:

"485) расходы судовладельцев, связанные с получением доходов, указанных в подпунктах 33 и (или) 332 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Президент Российской Федерации В. Путин