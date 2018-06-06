Эксперты составили список сериалов с лучшими финалами

Специалисты составили "хит-парад" многосерийных шоу, у которых, по мнению авторов списка, наиболее ударные и гармоничные финалы. Перечень сериалов, ушедших на покой достойно, приводит журнал USA Today.

Как следует из оного, наибольшего признания экспертов заслужила трагикомедия канала HBO "Клиент всегда мертв" (Six Feet Under) - о буднях семейной похоронной конторы, функционеры которой подвержены как профессиональным проблемам, так и многочисленным пертурбациям личной жизни. По мнению журналистов издания, финал "Клиента" "практически идеален".

На второй позиции - "Ньюхарт" (Newhart) от CBS. "Именное" шоу комика Боба Ньюхарта выходило на протяжении восьми сезонов с 1982 по 1990 год и, как акцентирует журнал, заканчивается таким финтом, что одна только последняя серия его стоит всех предшествующих. Не будем спойлерить, но как указывает ресурс, такой поворот даже "Миру Дикого запада" не снился. (Если вы еще не смотрели и только собираетесь: ни в коем случае не читайте, чем там все закончилось!).

Третье - культовая-раскультовая трагикомедия о корейской войне, у нас локализованная как "Чертова служба в госпитале МЭШ" (M*A*S*H, опять CBS).

Четвертое - "Шоу Мэри Тайлер Мур" (The Mary Tyler Moore Show, и вновь CBS) - первый в истории ТВ-сериал про "независимую женщину за тридцать". Три "Эмми" и регулярное попадание на вершину списка лучших телешоу. Как единогласно заявляют аналитики, переоценить влияние "Шоу" на историю современного телевидения сложно.

Пятая строчка (слегка неожиданно) - научно-фантастическая сага канала SyFy "Боевой крейсер "Галактика" (Battlestar Galactica). Критики восхищены "глубоким исследованием самой человеческой природы", на котором сосредоточились авторы эпоса. Премного в том преуспев.

Еще одна сага, на этот раз - гангстерская, "Клан Сопрано" (The Sopranos, HBO) - шестое.

Седьмое - "Щит" (The Shield, FX), драматический триллер про коррумпированных полицейских - с Майклом Чиклисом и Уолтоном Гоггинсом.

Номер восемь - долгоиграющая (одиннадцать сезонов) разговорная комедия "Веселая компания" (Cheers, NBC) про звезду бейсбола, отойдя от дел, занявшегося баром.

Криминальную драму AMC "Во все тяжкие" (Breaking Bad) журнал поместил лишь на девятую позицию. Проведя параллели с шекспировскими трагедиями.

Замыкают десятку "шпионские" "Американцы" (The Americans, FX), последняя серия которых вышла буквально только что - 30 мая.

Ранее мы рассказали про обратное - про сериалы с худшими в истории индустрии концами.