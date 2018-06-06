Фильм "Календарь" выиграл конкурс короткого метра на "Кинотавре"

Кроме того, председатель жюри конкурса короткого метра на "Кинотавре" Юлия Мишкинене (а в ее команде были также актриса Северия Янушаускайте, основатель и директор Фонда и Галереи RuArts Марианна Сардарова и молодой кинокритик Никита Карцев) еще в Каннах не скрывала того, что является поклонницей режиссерского стиля Игоря Поплаухина - выпускника Московской школы нового кино (мастерская Дмитрия Мамулии).

Надо сказать, что решением жюри оказались довольны не все. Всего дипломы получили три картины: призом "за поиск" отметили фильм "Новая Москва" Тамары Дондурей, "за героиню" - ленту "Шесть два восемь" Анны Кузнецовой и "за образ" - "Рыбный день" режиссера Дмитрия Корсакова. Последний фильм приехал в Сочи из Сахалина. К слову, региональное представительство в конкурсе короткометражных фильмов в этом году было очень заметным. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон" получила короткометражка "Прощай, любимый" коллектива режиссеров Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и Павла Капиноса. Формулировка награды "За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени". Кстати, по рассказу Александра Цыпкина был снят еще один короткометражный фильм "Окно" режиссера Натальи Каленовой.

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России получила картина-фаворит зрителей фестиваля "Взятка" (Алексей Харитонов) с формулировкой "За остроумное изображение циклической механики вымогательства". Еще один диплом был вручен фильму "ДТП" (Анна Дежурко) - "За точность социально-психологического анализа обыденной дорожной ситуации". Тамара Дондурей за фильм "Новая Москва" удостоилась и приза RuArts "За актуальное искусство в кино". Эта награда имеет денежное выражение - сертификат на 300 тысяч рублей на создание последующей картины. Кстати, Тамара Дондурей - не новичок на "Кинотавре": ее полный метр "21 день", поднимающий актуальную тему хосписа, участвовал в основном конкурсе фестиваля в 2014 году.

Теперь пара слов о недовольных. Главная "проблема" конкурса короткого метра в этом году в разнообразии выбора. Жюри действительно было из чего выбрать, и при таком раскладе неудивительно, что у каждого свои фавориты. Фестиваль подходит к экватору и нельзя не отметить, что именно короткометражное кино радует глаз и душу. И если на трех программах короткого метра буквально не куда яблоку упасть, то на конкурсе дебютов в зале Зимнего театра явно не хватает зрителей. Все, включая топ-менеджеров фестиваля, знаменитых продюсеров и режиссеров отсматривают каждую "коротышку", как они любовно называют короткометражные ленты. В коротком метре снимается не меньшее количество звезд, чем в полном: Алексей Вертков, Паулина Андреева, Павел Деревянко, Борис Невзоров, Александр Паль, и это не говоря о новых лицах. Более того, именно в коротком метре по-новому самовыражаются те творцы, к которым мы уже привыкли. Тот же писатель Александр Цыпкин пробует себя в качестве режиссера, туда же подался и актер Петр Федоров - его короткометражка "Электрический ток" была очень тепло принята коллегами-кинематографистами и зрителями.

Рядом с известными именами прежде незнакомые дебютанты, правда, иногда под грамотным кураторством уже признаных гениев отечественного кино. Так, в прошлом году на "Кинотавре" только представили новую киношколу кино и ТВ "Индустрия", а в этом она уже прислала на конкурс пять лент. Более того, в этом году "Индустрия" и компания Disney в России объявили о партнерстве. Возможность поддерживать молодых кинематографистов в создаднии короткометражных фильмов стала одной из неотъемлемых частей этого партнерства. Теперь молодые творцы из "Индустрии" смогут снимать короткий метр для знаменитого диснеевского альманаха "Счастье - это..." - на фестивале было объявлено, что планируется его третья часть.

Ирина Любарская - куратор конкурса короткого метра "Кинотавра" - отмечает, что "хороший показатель в этом году - многожанровость". Так и есть. Представлено было все: и комедия, и хоррор, и драма. В этом плане отрадно отметить, что, если в предыдущие годы на конкурсе короткометражек часто побеждали фильмы-анекдоты, например, "Лалай-Балалай" и "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", то на этот раз главный приз получила картина, выполненная поэтическим режиссерским языком. Фильм-победитель рассказывает историю обычной женщины, в жизни которой случаются "странные" дни, когда она исчезает в ей одной известном направлении, чтобы доставить тайную радость другим и себе самой.