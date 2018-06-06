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Харви Вайншейн станет персонажем нового "Хищника"

Новость 06.06.2018, 14:00 | Текст: Олег Усков

77-летний американский режиссер-сценарист-продюсер Брайан Де Пальма, постановщик кинговской "Кэрри" и "Лица со шрамом", объявил, что снимет фильм ужасов про Харви Вайнштейна.

Как уточнил Bloody Disgusting, лента будет называться "Хищник" (Predator) - по крайней мере, таково предварительное название проекта.

Фото: youtube.com
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Представлено все как "актуальный хоррор, вдохновленный реально существующим монстром".

"Я пишу сценарий на основе этого скандала. Моего персонажа не будут звать Харви Вайнштейном, но это - фильм ужасов с сексуальным хищником в главной роли, и сюжет будет завязан на происходящем в киноиндустрии", - анонсировал Де Пальма.

Ранее мы писали, что Вайнштейн, в случае доказанности его вины, может получить пожизненный тюремный срок.

Продюсер обвинили в домогательствах и изнасилованиях более семи десятков женщин. И список продолжает пополняться.

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