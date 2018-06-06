Харви Вайншейн станет персонажем нового "Хищника"

77-летний американский режиссер-сценарист-продюсер Брайан Де Пальма, постановщик кинговской "Кэрри" и "Лица со шрамом", объявил, что снимет фильм ужасов про Харви Вайнштейна.

Как уточнил Bloody Disgusting, лента будет называться "Хищник" (Predator) - по крайней мере, таково предварительное название проекта.

Представлено все как "актуальный хоррор, вдохновленный реально существующим монстром".

"Я пишу сценарий на основе этого скандала. Моего персонажа не будут звать Харви Вайнштейном, но это - фильм ужасов с сексуальным хищником в главной роли, и сюжет будет завязан на происходящем в киноиндустрии", - анонсировал Де Пальма.

Ранее мы писали, что Вайнштейн, в случае доказанности его вины, может получить пожизненный тюремный срок.

Продюсер обвинили в домогательствах и изнасилованиях более семи десятков женщин. И список продолжает пополняться.