Уникальную технологию по отлову угнанных машин отработали в компании, занимающейся предоставлением телематических услуг.

Итак, BMW X5 якобы угнали с парковки торгового центра в Санкт-Петребурге. Также якобы с одной из улиц Северной столицы угнали Toyota Camry. Соответствующие заявления были поданы от их собственников в полицию, а также в страховую компанию для получения выплаты.

Однако машины были оборудованы противоугонными комплексами компании, предоставляющей телематические услуги. Благодаря установленному оборудованию удалось найти эти машины. Они оказались в Душанбе.

Представители компании связались с местной милицией, которая нашла эти машины и задержала их. Помимо этих двух автомобилей таджикистанская милиция обнаружила в отстойнике еще один BMW X5M, но угнанный в Москве.

Теперь дело за малым - вернуть их в Россию.

На самом деле то, что местные правоохранительные органы пошли на такое взаимодействие, - это большой шаг. До сих пор, если автомобиль угонялся в Таджикистан, его следы терялись безвозвратно.

Но, как сообщил корреспонденту "РГ" эксперт компании, пока еще вопрос возврата угнанных машин обратно не решен. Первый шаг - поиск и обнаружение.

По словам эксперта, сейчас в России резко изменился бизнес по угонам. Теперь развивается мошеннический угон. То есть покупается машина, которая популярна на некоторых рынках сопредельных государств. Она страхуется от угона. А через некоторое время отправляется в это самое соседнее государство, где успешно продается. При этом документы и ключи возвращаются владельцу, который заявляет в российскую полицию об угоне и получает страховку.

Угнанные за границу машины крайне сложно отыскать. Но еще сложнее вернуть их на родину

В данной ситуации обе машины были угнаны подобным способом. Это был мошеннический угон, который компания, установившая на машину спутниковое оборудование, вычислила.

Как подтвердили корреспонденту "РГ" специалисты, сейчас развивается именно такой рынок угонов. Традиционным угонщикам, которые вскрывают замки и глушат сигнализации, остается работать только по эксклюзивным заказам на что-то очень экзотичное. Или продавать машину на запчасти.

Кстати, буквально месяц назад в том же Санкт-Петербурге специалисты этой компании совместно с полицией обнаружили целый цех по хранению и разбору на запчасти угнанных автомобилей. Цех прятался под вывеской "Шиномонтаж". А вывел на него угнанный накануне от торгового центра Lexus ES 200. К моменту обнаружения на машине был установлен номер Томской области.