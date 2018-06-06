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Рубрика: Спорт

Оставила одну

Касаткина покидает "Ролан Гаррос", Шарапова еще поборется
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7584 (121)
Дарья Касаткина, так уверенно выбившая из сетки чемпионку Australian Open 2018 года датчанку Каролин Возняцки, совсем ничего не смогла противопоставить прошлогодней победительнице US Open американке Слоан Стивенс, проиграв первый в карьере четвертьфинал турнира "Большого шлема" со счетом 3:6, 1:6.

Но на парижских кортах осталась еще одна россиянка. Сегодня в центре внимания на "Ролан Гаррос" снова будет Мария Шарапова. О разочаровании из-за снятия американки Серены Уильямс с матча четвертого круга нужно забыть и настраиваться на следующую соперницу. Марии предстоит сыграть за выход в полуфинал с третьей ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Фото: AP
Уильямс призналась, что разочарована отменой матча с Шараповой

По какому-то невероятному стечению обстоятельств Мугуруса также оказалась в четвертьфинале, не прилагая для победы никаких особых усилий, хотя, в отличие от Шараповой, все-таки провела на корте 20 минут и взяла два гейма. После чего украинка Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги. Но, понятно, ситуацией Марии испанка была шокирована больше.

- Для меня стало большим сюрпризом, что Серена снялась с матча против Шараповой. Но, думаю, у нее были на то веские причины, - отметила Мугуруса на пресс-конференции. - В любом случае в четвертьфинале меня ждет очень хорошая соперница. Кажется, мы с Марией уже встречались на этой стадии турнира несколько лет назад. С тех пор многое изменилось. Но я отнюдь не считаю себя фаворитом этого противостояния. Сейчас Мария играет очень стабильно и агрессивно. Но мы обе предпочитаем атакующий стиль. Так что мне просто нужно взять инициативу в свои руки и начать атаковать первой.

Мугуруса не ошиблась. Испанка и россиянка играли в 1/4 финала "Ролан Гаррос"-2014, на котором Шарапова выиграла свой второй парижский трофей. Мугуруса была чемпионкой во Франции в 2016-м. А сейчас, помимо титула, борется с Симоной Халеп за право стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Румынка, в свою очередь, выйдет на корт против немки Анжелики Кербер.

Между тем

Марат Сафин и Евгений Кафельников с победы стартовали на турнире легенд, который проходит в рамках "Ролан Гаррос". В первом круге они обыграли французов Арно Клемана и Николя Эскюде со счетом 6:4, 6:3. Напомним, что Кафельников первым из российских теннисистов выиграл "мэйджор" - здесь, в Париже, в 1996 году, а также стал олимпийским чемпионом Сиднея.

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