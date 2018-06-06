Дарья Касаткина, так уверенно выбившая из сетки чемпионку Australian Open 2018 года датчанку Каролин Возняцки, совсем ничего не смогла противопоставить прошлогодней победительнице US Open американке Слоан Стивенс, проиграв первый в карьере четвертьфинал турнира "Большого шлема" со счетом 3:6, 1:6.

Но на парижских кортах осталась еще одна россиянка. Сегодня в центре внимания на "Ролан Гаррос" снова будет Мария Шарапова. О разочаровании из-за снятия американки Серены Уильямс с матча четвертого круга нужно забыть и настраиваться на следующую соперницу. Марии предстоит сыграть за выход в полуфинал с третьей ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.

По какому-то невероятному стечению обстоятельств Мугуруса также оказалась в четвертьфинале, не прилагая для победы никаких особых усилий, хотя, в отличие от Шараповой, все-таки провела на корте 20 минут и взяла два гейма. После чего украинка Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги. Но, понятно, ситуацией Марии испанка была шокирована больше.

- Для меня стало большим сюрпризом, что Серена снялась с матча против Шараповой. Но, думаю, у нее были на то веские причины, - отметила Мугуруса на пресс-конференции. - В любом случае в четвертьфинале меня ждет очень хорошая соперница. Кажется, мы с Марией уже встречались на этой стадии турнира несколько лет назад. С тех пор многое изменилось. Но я отнюдь не считаю себя фаворитом этого противостояния. Сейчас Мария играет очень стабильно и агрессивно. Но мы обе предпочитаем атакующий стиль. Так что мне просто нужно взять инициативу в свои руки и начать атаковать первой.

Мугуруса не ошиблась. Испанка и россиянка играли в 1/4 финала "Ролан Гаррос"-2014, на котором Шарапова выиграла свой второй парижский трофей. Мугуруса была чемпионкой во Франции в 2016-м. А сейчас, помимо титула, борется с Симоной Халеп за право стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Румынка, в свою очередь, выйдет на корт против немки Анжелики Кербер.

Между тем

Марат Сафин и Евгений Кафельников с победы стартовали на турнире легенд, который проходит в рамках "Ролан Гаррос". В первом круге они обыграли французов Арно Клемана и Николя Эскюде со счетом 6:4, 6:3. Напомним, что Кафельников первым из российских теннисистов выиграл "мэйджор" - здесь, в Париже, в 1996 году, а также стал олимпийским чемпионом Сиднея.