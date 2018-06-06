Ле Пен назвала визит Путина в Австрию началом освобождения Европы

Визит президента России в Австрию и его переговоры с руководством этой страны являются признаком "начала освобождения Европы". Такое мнение высказала лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Встреча (канцлера Австрии Себастьяна) Курца, (вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана) Штрахе и Путина, сближение (главы МВД Италии Маттео) Сальвини и (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана: освобождение Европы начинается сейчас!" - написала политик на своей странице в Twitter.

Накануне Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Вене, который приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Это стал первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Российский лидер провел переговоры с президентом республики Александером ван дер Белленом, а также премьер-министром Себастьяном Курцем. В присутствии Путина и Курца "Газпром" и австрийская компания OMV подписали соглашение по поставкам газа до 2040 года.