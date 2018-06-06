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06.06.2018 23:15
Рубрика: Спорт

Диего, береги ногу

Марадона перенесет операцию перед визитом в Россию
Диего Марадона попал в больницу в колумбийском городе Кали. По сообщениям СМИ, аргентинцу предстоит операция на колене.
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7585 (122)

Оперировать 57-летнего аргентинца будет хирург Герман Очоа, который уже проводил именитому пациенту операцию на обоих коленях 17 лет назад.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Нынешний недуг беспокоит одного из лучших футболистов XX века на протяжении уже четырех месяцев. Всего в больнице Диего Армандо должен провести чуть больше недели.

Напомним, Марадона собирается работать на чемпионате мира по футболу в России комментатором.

А по окончании турнира аргентинец приступит к своим новым обязанностям: в мае этого года легендарный экс-футболист занял пост председателя правления брестского "Динамо" и будет заниматься вопросами стратегического развития белорусского клуба. Контракт с ним рассчитан на три года.

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