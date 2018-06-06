Марадона перенесет операцию перед визитом в Россию

Диего, береги ногу
Оперировать 57-летнего аргентинца будет хирург Герман Очоа, который уже проводил именитому пациенту операцию на обоих коленях 17 лет назад.
Нынешний недуг беспокоит одного из лучших футболистов XX века на протяжении уже четырех месяцев. Всего в больнице Диего Армандо должен провести чуть больше недели.
Напомним, Марадона собирается работать на чемпионате мира по футболу в России комментатором.
А по окончании турнира аргентинец приступит к своим новым обязанностям: в мае этого года легендарный экс-футболист занял пост председателя правления брестского "Динамо" и будет заниматься вопросами стратегического развития белорусского клуба. Контракт с ним рассчитан на три года.
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