СМИ сообщили о госпитализации Диего Марадоны

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали. Скорее всего, ему предстоит перенести операцию на колене.

Не исключено, что Марадона задержится в госпитале на восемь дней. Оперировать Диего Армандо будет тот же врач, который 17 лет назад консультировал его после травмы колена, - Герман Очоа.

"Боли в колене стали его сильно беспокоить четыре месяца назад. Мы сделаем рентген, и уже тогда поймем, насколько все серьезно. Думаю, не обойтись без операции", - поведал Очоа.

Напомним, что в середине мая Марадона стал председателем правления брестского "Динамо". На чемпионат мира в России Диего Армандо должен приехать в качестве журналиста. Он будет комментировать матчи для государственного телевидения Венесуэлы.