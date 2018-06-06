Меркель: Важно продолжать диалог с Россией

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в эти минуты выступает в бундестаге в необычном и непривычном формате. Впервые за все 13 лет, что Меркель возглавляет немецкое правительство, она согласилась ответить на прямые и острые вопросы немецких депутатов. Если для британского парламента эта процедура давно стала рутиной (она была введена на Альбионе в 1961 году, напоминает портал Spiegel Online), и премьер Тереза Мэй отчитывается перед Палатой общин каждую неделю, то для Берлина такое в новинку.

Первым слово взял представитель "Альтернативы для Германии" - крупнейшей оппозиционной силы в бундестаге. Депутат правоконсервативной партии Хансйорг Юрген, демонстративно надевший под пиджак национальную малиновую жилетку, напомнил коллегам, что президент Франции Эмманюэль Макрон, который посетил недавно Петербургский экономический форум несмотря на введенные против Москвы экономические санкции, публично осудил расширение НАТО на восток, противоречившее интересам и чаяниям РФ. Политик прямо поинтересовался у канцлера, собирается ли она менять политику в отношении Москвы. В ответ Меркель напомнила, что и сама недавно встречалась в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нее состоялся обстоятельный разговор.

"Я за то, чтобы разговаривать с Россией при всех существующих разногласиях, - заявила канцлер ФРГ. - Диалог по-прежнему важен".