МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений"

Москва приветствует заявление СБ ООН по ситуации на Украине. В МИД России выразили надежду на то, что оно пошлет Киеву важный сигнал о необходимости выполнения своих обязательств по "минским соглашениям".

Этот комплекс договоренностей, согласованный в 2015 году и одобренный резолюцией СБ ООН, на Смоленской площади назвали "безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта". В комментарии внешнеполитического ведомства, который был распространен в среду вечером, призывают к "разрешению кризиса мирным политико-дипломатическим путем через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском".

В МИД РФ считают "своевременным и востребованным" акцент заявления председателя СБ ООН на необходимости разведения сил и тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса, напомнив, что Россия "является основным источником помощи" для них.

Ранее в среду СБ ООН принял заявление председателя, ставшее первым решением главного органа всемирной организации по кризису на Украине за последние три года. В документе осуждаются нарушения режима перемирия в Донбассе и содержится призыв к реализации "минских соглашений".