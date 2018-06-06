На МКС полетели летчик, врач и ученый

С байконура на МКС отправилась очередная экспедиция. На борту корабля "Союз МС-09" звездная тройка: россиянин Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА немец Александер Герст и американка Серина Ауньон.

Впереди у них 187 суток жизни и работы в невесомости. Космический опыт в этом экипаже пока только у Александера Герста: четыре года назад он не просто прописался на орбите, но и выходил в открытый космос. Сергей и Серина - новички. Наш Прокопьев в прошлом военный летчик, командир авиаотряда стратегических бомбардировщиков Ту-160. Участник Парада Победы: 9 мая 2010 года пролетел на Ту-160 над Красной площадью. Как заметил перед полетом сам Сергей, умение проводить дозаправку самолетов в воздухе очень помогло ему при отработке стыковки космического корабля со станцией.

Серина - доктор медицины, была замруководителя медицинского обеспечения программы НАСА по созданию нового пилотируемого корабля Orion. В полет она даже захватила свой личный стетоскоп. Что касается Герста, то у него степень доктора в области естественных наук, до отряда астронавтов занимался научными исследованиями, в том числе в Антарктиде. Разработал новые методы мониторинга вулканов...

Научная программа экспедиции и насыщенна, и интересна. Только российская часть - около 60 экспериментов. Уже на 15 августа намечен выход Сергея Прокопьева в открытый космос вместе с космонавтом Олегом Артемьевым, который сейчас находится на МКС с двумя американскими коллегами и готовится к встрече пополнения. За бортом станции россиянам придется поработать и монтажниками, и чистильщиками, и операторами... Им необходимо, к примеру, установить две большие антенны для проведения необычного научного эксперимента ICARUS - по исследованию основных путей миграции птиц на Земле.

На Международной космической станции участники экспедиции даже сыграют дружеский футбольный "матч"

Кстати, на станции участники экспедиции даже сыграют дружеский футбольный "матч". "Мяч у нас лицензированный ФИФА. Мы его накачаем на станции. Конечно, не стоит рассчитывать, что "матч" будет настоящим - на станции очень дорогое оборудование. Однако игру мы проведем, чтобы поддержать чемпионат", - рассказал Сергей Прокопьев.

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Власти США ведут переговоры с несколькими иностранными компаниями о формировании консорциума, который в будущем мог бы взять на себя финансирование и управление Международной космической станцией (МКС). В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США предлагают превратить станцию в коммерческую космическую лабораторию. Новый глава НАСА Джим Брайденстайн рассказал The Washington Post, что считает возможным перевод эксплуатации МКС с государственных на коммерческие рельсы. По его словам, "многие крупные компании проявляют интерес к участию в формате консорциума", хотя называть их чиновник не стал. Он признал, что одной из основных проблем для бизнеса является высокая стоимость эксплуатации станции - она обходится НАСА в 3-4 миллиарда долларов в год, при том, что устойчивых путей извлечения прибыли из нее пока нет. Администрация Трампа заявила о планах к 2025 году приватизировать МКС и прекратить ее госфинансирование. В 2019 году НАСА израсходует до 150 миллионов долларов на разработку переходного плана, но его деталей пока нет. Еще одна трудность для приватизации - международные обязательства, которыми США связаны с партнерами по МКС, в том числе с Россией. Тем не менее, власти США постепенно переводят проекты на околоземной орбите в руки частного сектора.

Подготовил Игорь Дунаевский