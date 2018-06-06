Польский "закон о Холокосте" вступил в силу, но не действует

Новости

Беларусь готова строить объекты под ключ в Вологодской области 20:59
Итальянский парламент выразил доверие новому правительству 20:43
Видео: В центре Лондона горит пятизвездочный отель 20:40
МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в Москве 20:34
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений" 20:20
В Минске изучают возможность создания Ассоциации здоровых городов 20:19
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины 20:05
В вагонах-ресторанах поездов ЧМ-2018 ограничат крепость алкоголя 20:00
Негосударственные пенсионные фонды получили 11 кураторов от ЦБ 19:39
Роскосмос впервые установил на "Союзе" видеокамеру для съемки 19:34
ЦБ закрепит в законе формат сделки при инсайде и манипулировании 19:20
На трассах под Севастополем ограничили скорость движения 19:12
МИД упрекнул ОБСЕ в двойных стандартах из-за оценки выборов президента РФ 19:06
Петербургские депутаты попросили вернуть в город "косы" и "поля" 19:00
В минздраве ДНР оценили состояние комбата "Спарты" 18:53
В Москве появится музей русского языка 18:41
СБ ООН принял первое за три года заявление по Украине 18:35
В Саратовской области из лагеря эвакуировали почти двести детей 18:31
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года 18:14
В Саратове создадут первый в мире робот-экзоскелет нового поколения 18:10
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с немецкими коллегами 18:08
Витебск готов к фестивалю искусств "Славянский базар" 18:00
Владимир Мединский вручил госнаграды деятелям культуры 17:57
В Смоленске ВАЗ влетел в группу пешеходов на тротуаре 17:46
В МЧС назвали три версии пожара в казанском ТЦ "Порт" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 20:31
Рубрика: В мире

Поправки к памяти

Польский "закон о Холокосте" вступил в силу, но не действует
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)

Первой и пока единственной жертвой скандального польского "закона о Холокосте" стал государственный Институт национальной памяти. Его сотрудничество с зарубежными историками, занимающимися исследованием Холокоста, оказалось парализовано. При этом сам закон польские СМИ называют "мертвым".

Напомним, что формально с 1 марта в Польше действует так называемый закон о Холокосте, а на самом деле - поправки к закону о деятельности Института национальной памяти, согласно которым, каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных нацистской Германией, может быть приговорен к штрафу или даже лишению свободы до трех лет.

Международные контакты Варшавы с учеными, занимающимися проблематикой Холокоста, оказались парализованными

Эти поправки вызвали возмущение за пределами страны, поскольку, как поясняла посол Израиля в Польше Анна Азари, "они позволяют преследовать выживших жертв за рассказы своих историй".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Консул Украины в Германии оказался поклонником Гитлера и войск СС

Как сообщил местному изданию Gosc Niedzielny председатель Института национальной памяти Ярослав Шарек, в декабре 2017 года прошла конференция, на которую съехались ученые из разных стран. "Позднее, в знак протеста, многие из них отказались прислать свои работы для публикации. Следствием внесения изменений в закон о деятельности ИНП было то, что международные контакты института с учеными, занимающимися проблематикой Холокоста, были парализованы", - рассказал Шарек. И добавил: "ИНП, без сомнения, стал первой жертвой этих изменений".

По данным польских СМИ, в Главную комиссию преследования за преступления против польского народа, которая должна заниматься расследованием таких дел, уже поступило 79 заявлений. Но только по десяти из них прокуроры приняли какое-то решение, причем, во всех случаях - об отказе в возбуждении дела.

Главное сегодня

МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений"
РФ изучает вопрос о подаче иска к США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий
Итальянский парламент выразил доверие новому правительству
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины
В столице открыт штаб городских волонтеров ЧМ-2018