Польский "закон о Холокосте" вступил в силу, но не действует

Первой и пока единственной жертвой скандального польского "закона о Холокосте" стал государственный Институт национальной памяти. Его сотрудничество с зарубежными историками, занимающимися исследованием Холокоста, оказалось парализовано. При этом сам закон польские СМИ называют "мертвым".

Напомним, что формально с 1 марта в Польше действует так называемый закон о Холокосте, а на самом деле - поправки к закону о деятельности Института национальной памяти, согласно которым, каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных нацистской Германией, может быть приговорен к штрафу или даже лишению свободы до трех лет.

Международные контакты Варшавы с учеными, занимающимися проблематикой Холокоста, оказались парализованными

Эти поправки вызвали возмущение за пределами страны, поскольку, как поясняла посол Израиля в Польше Анна Азари, "они позволяют преследовать выживших жертв за рассказы своих историй".

Как сообщил местному изданию Gosc Niedzielny председатель Института национальной памяти Ярослав Шарек, в декабре 2017 года прошла конференция, на которую съехались ученые из разных стран. "Позднее, в знак протеста, многие из них отказались прислать свои работы для публикации. Следствием внесения изменений в закон о деятельности ИНП было то, что международные контакты института с учеными, занимающимися проблематикой Холокоста, были парализованы", - рассказал Шарек. И добавил: "ИНП, без сомнения, стал первой жертвой этих изменений".

По данным польских СМИ, в Главную комиссию преследования за преступления против польского народа, которая должна заниматься расследованием таких дел, уже поступило 79 заявлений. Но только по десяти из них прокуроры приняли какое-то решение, причем, во всех случаях - об отказе в возбуждении дела.