Президент РАН: Академия готова предлагать и вести крупные научные проекты

Как реализовать национальный проект "Наука" и войти в пятерку ведущих научных стран мира, что предусмотрено майским указом президента страны? Этот вопрос обсуждали во вторник, 5 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава РАН Александр Сергеев.

О некоторых деталях беседы академик рассказал на встрече с журналистами. Прежде всего он подчеркнул амбициозность и сложность поставленной задачи. Ведь не секрет, что наша наука серьезно недофинансирована, что ее научно-техническая база устарела, что бизнес не стремится вкладываться в разработки. По мнению Сергеева, прежде чем запускать проект "Наука", инвестировать в него серьезные деньги, надо тщательно разобраться, где мы находимся. Провести инвентаризацию всей российской науки, чтобы приступать к важнейшему проекту с четким пониманием ситуации.

- Кроме того, важно понимать, что мы будем действовать в условиях ограниченных ресурсов, отсюда и придется строить свою стратегию, - считает Сергеев. - Самое главное - правильно отобрать проекты. Именно это основная задача академии. Я бы разделил их на три группы. Очевидно, что мы не можем серьезно, как во времена СССР, поддерживать науку по широкому фронту, но в то же нельзя совсем потерять какие-то направления. Неизвестно, где завтра "выстрелит", а мы даже не будем понимать, в чем там суть. Поэтому эти направления надо поддерживать, но говоря образно, на уровне "понимания". Здесь нужны небольшие деньги.

Следующий уровень требует куда более крупных вложений. Он должен обеспечить конкурентоспособность наших разработок с ведущими научными странами. По мнению Сергеева, таких проектов может быть около 100. В случае успеха мы могли бы через шесть лет попасть в пятерку ведущих научных стран, как того требуют указы президента РФ. И наконец, необходимы очень крупные проекты, которые должны внести серьезный вклад в экономику страны. В качестве примера глава РАН назвал высокоскоростной транспорт и освоение глубоководных ресурсов мирового океана.

Все эти предложения станут основой национального проекта "Наука", который должен быть подготовлен совместно академией и министерством науки и высшего образования, а затем представлен в правительство.