Путин: Я мог бы работать адвокатом

Президент РФ Владимир Путин, если бы не пошел в политику, мог бы работать адвокатом. Об этом российский лидер заявил в интервью Медиакорпорации Китая, отвечая на вопрос об альтернативной профессии.

"Я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом", - сказал Путин. Он напомнил: "Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза, у меня уже есть профессия".

Интервью было записано в преддверии визита президента России в Китай, передает ТАСС. Путин посетит КНР 8-10 июня и примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее австрийский журналист спросил Путина, какой деятельностью он займется после того, как истечет срок его полномочий. "Мой срок как президента только начался, - сказал президент. - Это только начало пути. Давайте не будем спешить".