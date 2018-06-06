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06.06.2018 22:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Яшин остался без партийной поддержки в преддверии выборов мэра столицы

Текст: Анна Полтавцева

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин намерен принять участие в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца.

"Пойду самовыдвиженцем, в понедельник планирую подать документы в избирком", - заявил он сегодня журналистам. Как отмечает в своем аккаунте в Facebook вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, это говорит о том, что политику не удалось договориться ни с одной из оппозиционных партий.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Что и неудивительно, учитывая раздрай в немногочисленном, но высококонкурентном сегменте оппозиционно-либеральных сил, - пишет политолог. - В связи с этим большие вопросы относительно успешности сбора Яшиным подписей, не говоря уже о прохождении муниципального фильтра".

Сам же Яшин отметил, что переговоры с претендентами на пост мэра единого демократического кандидата пока не начинались. Впрочем, скорее всего, он тоже понимает, что и, начавшись, успехом они не увенчаются. Поэтому и зашла речь о роли самовыдвиженца. Собрать же необходимые для этого 36 тысяч подписей избирателей в свою поддержку он считает возможным.

Ранее сторонники Яшина утверждали, что его кандидатуру может выдвинуть партия "Парнас", это избавило бы его от сбора подписей граждан. Но политсовет принял решение не выдвигать и не поддерживать ни одного политика, поскольку либеральной оппозиции не удалось договориться о едином кандидате на выборах мэра Москвы.

Напомню, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли, помимо Яшина, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от "Яблока" определит исполком бюро партии в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович отказался выдвигаться.

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