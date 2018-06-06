МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в Москве

В Москве в горящем Доме педагогической книги на Большой Дмитровке не исключено обрушение конструкций. Об этом сообщил замглавы столичного управления МЧС России Сергей Желтов, прибывший на место ЧП.

"Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать", - цитирует специалиста ТАСС.

Отметим, что площадь пожара, который возник в среду около 16:00, выросла по последним данным до 120 квадратных метров. По данным спасателей, в здании загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель. Примерно в 17:20 появилось сообщение о локализации возгорания, однако спустя два часа оно возникло вновь и перекинулось на соседнее здание.

"Огонь частично перекинулся на соседнее здание из-за неправильной постройки противопожарной стены", - приводит слова компетентного источника агентство "Москва".