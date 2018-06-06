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06.06.2018 07:09
Рубрика: Дороги

На трассе М-11 открыли новый скоростной участок

Текст: Татьяна Шадрина

На трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" запустили движение автомобилей по новому участку длиной более 200 километров. Он проходит по районам Тверской и Новгородской областей, известных непроходимыми болотами. И до сих пор там не решались прокладывать скоростные трассы.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Чтобы сделать дорогу, которая в любое время года выдержит большую нагрузку, специалистам пришлось полностью заменить грунт, возвести многокилометровые насыпи, а на особо трудных заболоченных участках сделать целые свайные поля. Всего было возведено 107 мостовых сооружений, из них - 42 моста общей протяженностью более 4 километров (на этом участке находится один из самых крупных мостов дороги - через реку Волхов), 63 путепровода общей протяженностью 7 километров. Что возможность проехать без светофоров и остановок.

С открытием этого отрезка трассы у автомобилистов появилась возможность (с учетом уже существующих отрезков М-11) проехать с ветерком от Твери до Великого Новгорода в обход Торжка и Вышнего Волочка. Практически это половина всей трассы М-11, которая полностью заработает в конце 2018 года.

По трассе М-10 запустят движение в обход Твери