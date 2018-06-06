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06.06.2018 23:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Город будущего

Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов решили создать сайт "За Собянина"
Текст: Анна Полтавцева
Российская газета - Столичный выпуск №7585 (122)

Неожиданно закончилась встреча писателя Сергея Лукьяненко с читателями в книжном магазине "Республика". В ответ на вопрос, как популярный фантаст относится к мэру Москвы Сергею Собянину, тот признался, что не просто поддерживает его во всех начинаниях, но и готов создать сайт "За Собянина".

По его словам, Москва - один из самых динамичных городов на Земле, и будущее у этого фантастического города тоже фантастическое. Созданный им сайт, полагает писатель, даст всем людям возможность поделиться своим видением будущего Москвы и в то же время поддержать действующего главу столицы и его команду, заложивших фундамент достойной жизни города. "Хотелось бы, чтобы это действительно был сайт, площадка, на которой люди могли бы высказать свои мысли, пожелания, какой они видят Москву, и поддержать действующего мэра, потому что он делает Москву лучше, городом будущего", - говорит Сергей Лукьяненко.

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Поддержал идею и бизнесмен Вадим Дымов: "Я считаю, что это человек, который развивает город в лучшую сторону. Хорошо бы на сайте показать, какая была Москва и какая стала, чтобы было видно, что человек говорит, а что делает". По мнению Дымова, сайт можно запустить буквально в течение недели.

Напомню, в соцсетях уже обсуждали инициативу учредителя фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер, призвавшей объединяться в поддержку Собянина. Федермессер поддержали артисты, деятели культуры и другие известные москвичи. Напомню, выборы мэра Москвы намечены на 9 сентября, единый день голосования в России.

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