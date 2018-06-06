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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве завершился фестиваль музыки Юрия Буцко

Текст: Светлана Елина
Хорошо знакомый знатокам театра по музыке к легендарным спектаклям театра на Таганке ("Гамлет" с Владимиром Высоцким в постановке Юрия Любимова), есенинский "Пугачев", "Мать" и др.), Театра имени Моссовета и Театра имени Вахтангова, Юрий Буцко сегодня представляет собой один из еще не открытых архипелагов постсоветской академической музыки.
Фото: Фонд Юрия Буцко Фото: Фонд Юрия Буцко
Фото: Фонд Юрия Буцко

"Вы один из тех "штучных", нестереотипных людей, каких я встречал редко. Судьба их, как правило, непроста, да и у какого хорошего человека она проста?" - так в 1984 году в личном письме композитору Юрию Буцко писал Георгий Свиридов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Не удержавшись на гребне волны музыки "шестидесятников", Юрий Буцко, однако, вошел в историю новой русской музыки как создатель новаторской композиторской техники и характерного музыкального языка, основанного на традиции знаменного пения. "Сочинения Буцко - это абсолютно современное искусство, в котором традиция наполняется новым содержанием, обогащается новыми средствами музыкального языка, оставаясь близкой древнерусской певческой культуре", - пишет о творчестве композитора профессор Московской консерватории Игорь Кузнецов. И хотя творческое наследие Буцко весьма обширно (четыре оперы - самая знаменитая из них - по Гоголю "Записки сумасшедшего", симфонические произведения, концерты для фортепиано, альта, виолончели с оркестром, две оратории, семь кантат, хоровые квартеты, камерная музыка и др.), многие его сочинения до сих пор остаются неизданными и неисполненными.

Раскрытием "Атлантиды русской музыки" занялся новый именной фонд Юрия Буцко, основанный супругой композитора, музыковедом Мариной Рахмановой и его дочерью Анастасией Буцко. Презентация фонда состоялась в Государственном институте искусствознания в день рождения композитора 28 мая, вместе с представлением портретного двойного диска композитора фирмы "Мелодия", куда вошли записи оперы-монолога "Записки сумасшедшего" (запись 1976 года в исполнении Симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии, дирижер - Арнольд Кац, бас - Сергей Яковенко), "Lacrimosa" для струнного оркестра (запись 1988 г.) и "Канон Ангелу Грозному и Воеводе" (оратория на тексты Иоанна Грозного для смешанного хора, солистов, двух фортепиано, челесты, органа и ударных, запись 2011 г.).

В эти дни на юбилейном концерте в Большом зале консерватории состоялась мировая премьера Симфонических сцен по Аристофану "Лисистрата", написанных Юрием Буцко в 2009 году. Яркий и провокационный сюжет (предприимчивая афинянка Лисистрата - дословно "разрушительница войны" - остановила военные действия между Спартой и Афинами, объединив всех женщин Греции на "сексуальную забастовку") неизбежно всколыхнул воображение, заострив предвкушение премьерного звучания, которое, увы, окончательно развеялось к концу первой из двух частей. В ритмичном и прилежном исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашова музыка "Лисистраты" произвела впечатление сугубо балетной, прикладной, местами статичной, и даже финальный номер с хором (Объединенный смешанный хор "Кастальский", дирижер Денис Кирпанев) не смог добавить обещанного сюжетом огня музыкальному движению этой в потенциале яркой, красочной и остроумной партитуры. Была ли пионерская манера пения хора ироничным концептуальным решением автора или же загадочной интерпретационной инициативой исполнителей, осталось вопросом без ответа.

Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​
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Впечатление совсем иного порядка сложилось от первого отделения концерта, где прозвучал Концерт № 2 "Ричеркар" для виолончели, струнного оркестра, фортепиано и ударных (сольную партию исполнил солист из Германии Константин Манаев). Произведение со "скрытой" программой - повествование о последних шести днях земной жизни Христа (Страстная неделя). Выбор солиста для исполнения был крайне удачным: молодой виолончелист, тонко чувствующий музыку, экспрессивно и артистически убедительно передал трагический образ произведения, высветив талант Буцко-мелодиста. "Ричеркар" в исполнении Манаева в сопровождении оркестра "Радио Орфей" предстал музыкой, очаровывающей тонкой лирикой, нелинейной повествовательностью, кинематографически увлекательной. Глиссандированные интонации, "обрисовывающие" контуры мелодии, как аллюзии на знаменные распевы производили гипнотический эффект. Восходящие и нисходящие на секунду мотивы отсылали к "Lacrimosa" Юрия Буцко для струнного оркестра, а щедрые виолончельные пиццекато и удары по обечайке виолончели солиста добавили зрелищности действу. Не поддались чарующему звучанию музыки, казалось, лишь переговаривающиеся друг с другом оркестранты в партии контрабасов. На бис виолончелист исполнил эффектную пьесу Джованни Соллимы "Alone".

Прямая речь

Константин Манаев, виолончель, Германия:

- Тончайшая материя лирики в музыке Буцко отличает его от других постсоветских композиторов, музыкально отсылает к Малеру. Когда мне предложили исполнить этот концерт, и я посмотрел в партитуру, я сразу понял, что в этой музыке  большая глубина, и до сих пор я открываю в ней новое.

Справка РГ

6 июля - Концертный зал им. П.И. Чайковского "Дирижирует и рассказывает Владимир  Юровский". ГАСО им. Е.Ф. Светланова, дирижер В. Юровский, Н. Диденко - бас.  В программе: Бриттен, Шостакович, Мусоргский (в том числе три фортепианных сочинения в оркестровке Юрия Буцко).

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