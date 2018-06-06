В Москве завершился фестиваль музыки Юрия Буцко

Хорошо знакомый знатокам театра по музыке к легендарным спектаклям театра на Таганке ("Гамлет" с Владимиром Высоцким в постановке Юрия Любимова), есенинский "Пугачев", "Мать" и др.), Театра имени Моссовета и Театра имени Вахтангова, Юрий Буцко сегодня представляет собой один из еще не открытых архипелагов постсоветской академической музыки.

"Вы один из тех "штучных", нестереотипных людей, каких я встречал редко. Судьба их, как правило, непроста, да и у какого хорошего человека она проста?" - так в 1984 году в личном письме композитору Юрию Буцко писал Георгий Свиридов.

Не удержавшись на гребне волны музыки "шестидесятников", Юрий Буцко, однако, вошел в историю новой русской музыки как создатель новаторской композиторской техники и характерного музыкального языка, основанного на традиции знаменного пения. "Сочинения Буцко - это абсолютно современное искусство, в котором традиция наполняется новым содержанием, обогащается новыми средствами музыкального языка, оставаясь близкой древнерусской певческой культуре", - пишет о творчестве композитора профессор Московской консерватории Игорь Кузнецов. И хотя творческое наследие Буцко весьма обширно (четыре оперы - самая знаменитая из них - по Гоголю "Записки сумасшедшего", симфонические произведения, концерты для фортепиано, альта, виолончели с оркестром, две оратории, семь кантат, хоровые квартеты, камерная музыка и др.), многие его сочинения до сих пор остаются неизданными и неисполненными.

Раскрытием "Атлантиды русской музыки" занялся новый именной фонд Юрия Буцко, основанный супругой композитора, музыковедом Мариной Рахмановой и его дочерью Анастасией Буцко. Презентация фонда состоялась в Государственном институте искусствознания в день рождения композитора 28 мая, вместе с представлением портретного двойного диска композитора фирмы "Мелодия", куда вошли записи оперы-монолога "Записки сумасшедшего" (запись 1976 года в исполнении Симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии, дирижер - Арнольд Кац, бас - Сергей Яковенко), "Lacrimosa" для струнного оркестра (запись 1988 г.) и "Канон Ангелу Грозному и Воеводе" (оратория на тексты Иоанна Грозного для смешанного хора, солистов, двух фортепиано, челесты, органа и ударных, запись 2011 г.).

В эти дни на юбилейном концерте в Большом зале консерватории состоялась мировая премьера Симфонических сцен по Аристофану "Лисистрата", написанных Юрием Буцко в 2009 году. Яркий и провокационный сюжет (предприимчивая афинянка Лисистрата - дословно "разрушительница войны" - остановила военные действия между Спартой и Афинами, объединив всех женщин Греции на "сексуальную забастовку") неизбежно всколыхнул воображение, заострив предвкушение премьерного звучания, которое, увы, окончательно развеялось к концу первой из двух частей. В ритмичном и прилежном исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашова музыка "Лисистраты" произвела впечатление сугубо балетной, прикладной, местами статичной, и даже финальный номер с хором (Объединенный смешанный хор "Кастальский", дирижер Денис Кирпанев) не смог добавить обещанного сюжетом огня музыкальному движению этой в потенциале яркой, красочной и остроумной партитуры. Была ли пионерская манера пения хора ироничным концептуальным решением автора или же загадочной интерпретационной инициативой исполнителей, осталось вопросом без ответа.

Впечатление совсем иного порядка сложилось от первого отделения концерта, где прозвучал Концерт № 2 "Ричеркар" для виолончели, струнного оркестра, фортепиано и ударных (сольную партию исполнил солист из Германии Константин Манаев). Произведение со "скрытой" программой - повествование о последних шести днях земной жизни Христа (Страстная неделя). Выбор солиста для исполнения был крайне удачным: молодой виолончелист, тонко чувствующий музыку, экспрессивно и артистически убедительно передал трагический образ произведения, высветив талант Буцко-мелодиста. "Ричеркар" в исполнении Манаева в сопровождении оркестра "Радио Орфей" предстал музыкой, очаровывающей тонкой лирикой, нелинейной повествовательностью, кинематографически увлекательной. Глиссандированные интонации, "обрисовывающие" контуры мелодии, как аллюзии на знаменные распевы производили гипнотический эффект. Восходящие и нисходящие на секунду мотивы отсылали к "Lacrimosa" Юрия Буцко для струнного оркестра, а щедрые виолончельные пиццекато и удары по обечайке виолончели солиста добавили зрелищности действу. Не поддались чарующему звучанию музыки, казалось, лишь переговаривающиеся друг с другом оркестранты в партии контрабасов. На бис виолончелист исполнил эффектную пьесу Джованни Соллимы "Alone".

Прямая речь

Константин Манаев, виолончель, Германия:

- Тончайшая материя лирики в музыке Буцко отличает его от других постсоветских композиторов, музыкально отсылает к Малеру. Когда мне предложили исполнить этот концерт, и я посмотрел в партитуру, я сразу понял, что в этой музыке большая глубина, и до сих пор я открываю в ней новое.

Справка РГ

6 июля - Концертный зал им. П.И. Чайковского "Дирижирует и рассказывает Владимир Юровский". ГАСО им. Е.Ф. Светланова, дирижер В. Юровский, Н. Диденко - бас. В программе: Бриттен, Шостакович, Мусоргский (в том числе три фортепианных сочинения в оркестровке Юрия Буцко).