В Переславле-Залесском впервые отметили День семьи и родительского счастья

Три километра по суше, три километра по воде под колокольные звоны и штормовые волны. Так предтечей лета в Переславле стал крестный ход к водам Плещеева озера в честь святых благоверных - Дмитрия Донского и его жены Евдокии, преподобной Евфросинии Московской.

- Наша идея в том, что День семьи и родительского счастья объединяет сразу три праздника, ведь 1 июня - Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и православный праздник в честь Дмитрия Донского и Евфросинии Московской, - говорит Наталья Якунина, председатель попечительского совета всероссийской программы "Святость материнства" Фонда Андрея Первозванного. - Мы полны решимости объединить эти праздники в один - День семьи и родительского счастья. Вышли с законодательной инициативой в Госдуму, нашли поддержку в регионах. И вот приехали Переславль-Залесский - к истокам праздника.

Крестный ход к воде

Крестный ход от Горицкого монастыря и до берега Плещеева озера - путь длиной почти в восемь веков истории. До 1917 года крестный ход в честь святых покровителей Переславля Дмитрия Донского и Евфросинии Московской был православным праздником. Он устраивался как День памяти о спасении княгини Евдокии и двенадцати ее и Дмитрия Донского детей. В 1382 году, когда Москва была выжжена нашествием татаро-монгол, княгиня бежала в Переславль, где чудом спасла детей. Она уплыла от завоевателей на плоту на середину Плещеева озера, а плот скрыл густой туман. В память о спасении детей-наследников престола, княгиня восстановила сожженный нашествием Горицкий монастырь, который и заложил традиции крестных ходов в честь Дмитрия Донского и Евфросинии Московской. Переславль до 1917 года чтил Ефросинью и как собирательницу земель русских: умирая, Донской оставил завещание, по которому княгиня Евдокия стала регентом старшего сына, - будущего царя Василия III. Больше 15 лет княгиня правила Московским государством, и заслужила репутацию "устроительницы каменной Москвы" и примирительницы Твери, Суздаля и Москвы.

В 2018 году, впервые после 1917-го, традицию почитания Евдокии в Переславль вернул Фонд Андрея Первозванного. Крестный ход и молебен должны были пройти как в старину - на середине Плещеева озера, но помешали шторм и утрата навыков.

- Мы решили не спешить с исторической реконструкцией, - говорит глава администрации города Переславль-Залесский Владимир Волков. - В шкале наших ценностей память о предках равна ценности семьи. Поэтому мы сошлись на том, что всему свое время. И праздник будет возрождаться, как зарождается семья - сначала один ребенок, потом второй, потом третий, а дальше, как Бог даст. Все как у предков: мы стремимся к тому, чтобы многодетная семья была не исключением, а нормой.

Танго любви на ходулях

"Бог любит многодетных, - согласился с Волковым епископ Переславский и Угличский Феодор, - и имеет к ним особое попечение".

Эту особость он увидел в том, что, несмотря меняющие обличье кризисы, в Россию возвращается традиция иметь трех детей в семье. Что подтвердила Красная площадь Переславля, куда с Плещеева озера переместился День семьи и родительского счастья. Его героев - детей и многодетные семьи из разных регионов встречали мастер-классы, веселили аниматоры и русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Дети радовались всем, но не могли оторваться от загадок парения танцоров группы "Холулисты.ру". Их танго любви на ходулях взяло в плен всех. И когда девушка-ходулистка споткнулась о траву, дети и взрослые охнули.

- Хорошо, - выдохнула бабуля в зрительских рядах, когда девушка играючи справилась с заступом, - Бог помог.

"Праздник поцеловал", - подумалось.