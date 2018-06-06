В МЧС назвали три версии пожара в казанском ТЦ "Порт"

Сотрудники МЧС рассматривают три причины возникновения пожара, произошедшего во вторник в торговом центре "Порт" в Казани. Об этом на встрече с предпринимателями-арендаторами павильонов в комплексе заявил эксперт отдела дознания и административной практики УНДИПР ГУ МЧС РФ по РТ Ильдар Габдуллин.

По его словам, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, неосторожного обращения с огнем и в результате поджога.

- Нам необходимо три дня для завершения исследования. Есть официальное заключение, что угрозы обрушения нет, - добавил Габдуллин.

Он также заверил, что здание соответствовало требованиям пожарной безопасности, а противопожарная система при возгорании сработала. На тушение потребовалось несколько часов, так как огонь быстро распространился из-за большой загрузки помещений различными изделиями.

Вместе с тем, здание продолжает оставаться под контролем сотрудников МВД. Это необходимо, чтобы пресечь мародерство.

О пожаре в торговом центре "Порт" стало известно накануне утром после звонка очевидцев в дежурную часть МЧС. В здании на тот момент находилось около 20 человек, их эвакуировали прибывшие подразделения спасателей. Площадь возгорания за несколько часов возросла с 20 кв.метров до 2,8 тысячи кв.метров. ЧП обошлось без пострадавших, в ликвидации его последствий были задействованы свыше 300 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ).