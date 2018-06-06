Власти Татарстана объяснили, почему школьница разделась на ЕГЭ

Инцидент в школе Нижнекамска, где выпускнице пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на ЕГЭ по химии, вызван эмоциональным состоянием старшеклассницы и недосмотром членов экзаменационной комиссии, считают в министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Напомним, девушка не смогла пройти рамку металлодетектора на входе в школу - прибор реагировал, хотя в руках у школьницы ничего не было. Старшеклассница пошла в туалет, сняла бюстгалтер и только после этого смогла попасть на экзамен. Информация об этом быстро распространилась в соцсетях, родители девушки и их знакомые были возмущены. Представители районной администрации отделались заявлением, что раздеваться школьницу никто не заставлял.

Представитель министерства образования РТ признала, что часть ответственности лежит на организаторах экзамена.

- Они не вмешались в ситуацию, хотя видели, что ребенок уже достаточно напряжен и реагирует болезненно. Возможно, нужно было просто предложить досмотреть девочку отдельно, ручным металлоискателем, индивидуально с ней поработать. Конечно, это недопустимо, - рассказала РИА Новости руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Наталья Гречанникова. Она добавила, что члены экзаменационной комиссии уже написали объяснительные.