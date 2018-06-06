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06.06.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омские следователи проверят детскую площадку с "виселицей"

Текст: Нина Рузанова (Омск)

Следователи начали проверку сообщений СМИ о шокирующем состоянии детской площадки, расположенной на улице 4-я Транспортная в Омске.

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Ранее в соцсетях появились снимки "инфраструктуры" территории для игры детей.

Вместо качелей к столбам привязана веревка (именно эту конструкцию пользователи сравнили с "виселицей"), а по ржавому скату горки можно приехать прямиком в лужу. Очевидно, что все это угрожает безопасности детей.

Как рассказали "РГ" в региональном управлении СК РФ, правоохранители выяснят, какая организация обязана содержать объекты на этой детской площадке в надлежащем состоянии. Поведению ответственных лиц будет дана правовая оценка.

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