Омские следователи проверят детскую площадку с "виселицей"

Следователи начали проверку сообщений СМИ о шокирующем состоянии детской площадки, расположенной на улице 4-я Транспортная в Омске.

Ранее в соцсетях появились снимки "инфраструктуры" территории для игры детей.

Вместо качелей к столбам привязана веревка (именно эту конструкцию пользователи сравнили с "виселицей"), а по ржавому скату горки можно приехать прямиком в лужу. Очевидно, что все это угрожает безопасности детей.

Как рассказали "РГ" в региональном управлении СК РФ, правоохранители выяснят, какая организация обязана содержать объекты на этой детской площадке в надлежащем состоянии. Поведению ответственных лиц будет дана правовая оценка.